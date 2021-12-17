Депутат Госдумы хочет расширить полномочия сотрудников ГИБДД

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Несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. Екатеринбург, гибдд, дорожная инспекция, дпс
Сергей Миронов возмущен, что ГИБДД не возвращают полномочия по проектировке дорог Фото:

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов считает, что сотрудники ГИБДД должны устанавливать знаки и разметку, а не штрафовать водителей автомобилей или пешеходов. Так он отреагировал на предложенные Минтрансом поправки к закону «Об организации дорожного движения в РФ».

«Эти поправки не возвращают полномочий ГИБДД по установке дорожных знаков и разметки, а значит не помогут покончить с хаосом, который дезориентирует водителей. Организация дорожного движения должна обеспечивать безопасность людей, а не служить способом пополнения бюджетов за счет автомобилистов», — сообщает депутат в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за того, что разработкой движения занимаются муниципалитеты, схема движения лишена логики и дезориентирует водителей. Ситуация, что сложилась на дорогах сейчас, недопустима и ее необходимо исправлять, говорит Миронов.

Ранее в Госдуме предложили меры наказания за незаконные штрафы участникам дорожного движения. А за опасными водителями на дорогах будут следить камеры видеофиксации, рассказал «Царьград».

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Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов считает, что сотрудники ГИБДД должны устанавливать знаки и разметку, а не штрафовать водителей автомобилей или пешеходов. Так он отреагировал на предложенные Минтрансом поправки к закону «Об организации дорожного движения в РФ». «Эти поправки не возвращают полномочий ГИБДД по установке дорожных знаков и разметки, а значит не помогут покончить с хаосом, который дезориентирует водителей. Организация дорожного движения должна обеспечивать безопасность людей, а не служить способом пополнения бюджетов за счет автомобилистов», — сообщает депутат в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что из-за того, что разработкой движения занимаются муниципалитеты, схема движения лишена логики и дезориентирует водителей. Ситуация, что сложилась на дорогах сейчас, недопустима и ее необходимо исправлять, говорит Миронов. Ранее в Госдуме предложили меры наказания за незаконные штрафы участникам дорожного движения. А за опасными водителями на дорогах будут следить камеры видеофиксации, рассказал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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