Депутат Госдумы хочет расширить полномочия сотрудников ГИБДД

Сергей Миронов возмущен, что ГИБДД не возвращают полномочия по проектировке дорог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов считает, что сотрудники ГИБДД должны устанавливать знаки и разметку, а не штрафовать водителей автомобилей или пешеходов. Так он отреагировал на предложенные Минтрансом поправки к закону «Об организации дорожного движения в РФ».

«Эти поправки не возвращают полномочий ГИБДД по установке дорожных знаков и разметки, а значит не помогут покончить с хаосом, который дезориентирует водителей. Организация дорожного движения должна обеспечивать безопасность людей, а не служить способом пополнения бюджетов за счет автомобилистов», — сообщает депутат в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что из-за того, что разработкой движения занимаются муниципалитеты, схема движения лишена логики и дезориентирует водителей. Ситуация, что сложилась на дорогах сейчас, недопустима и ее необходимо исправлять, говорит Миронов.

Ранее в Госдуме предложили меры наказания за незаконные штрафы участникам дорожного движения. А за опасными водителями на дорогах будут следить камеры видеофиксации, рассказал «Царьград».