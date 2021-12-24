Ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина и последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил, что несет личную ответственность за развал СССР. По словам Хасбулатова, Советский Союз добила борьба за власть между Ельциным и первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.
«Кто главный виновник? Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству. Союз добила борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, а не действия Запада. Это все их тщеславие. Никакого отношения к интересам народа их борьба не имела», — сказал Хасбулатов в интервью Lenta.ru.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в развале СССР виновны внешние силы, которые преследовали свои интересы. «В развале СССР были напрямую заинтересованы внешние враги России», — сказал Путин.
Ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина и последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил, что несет личную ответственность за развал СССР. По словам Хасбулатова, Советский Союз добила борьба за власть между Ельциным и первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. «Кто главный виновник? Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству. Союз добила борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, а не действия Запада. Это все их тщеславие. Никакого отношения к интересам народа их борьба не имела», — сказал Хасбулатов в интервью Lenta.ru. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в развале СССР виновны внешние силы, которые преследовали свои интересы. «В развале СССР были напрямую заинтересованы внешние враги России», — сказал Путин.