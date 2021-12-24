Соратник Ельцина признал вину в развале СССР. «Мы навредили»

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Интервью с Русланом Хасбулатовым. Москва, хасбулатов руслан
СССР добила борьба за власть между Борисом Ельциным и Михаилом Горбачевым, считает Руслан Хасбулатов Фото:

Ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина и последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил, что несет личную ответственность за развал СССР. По словам Хасбулатова, Советский Союз добила борьба за власть между Ельциным и первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.

«Кто главный виновник? Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству. Союз добила борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, а не действия Запада. Это все их тщеславие. Никакого отношения к интересам народа их борьба не имела», — сказал Хасбулатов в интервью Lenta.ru.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в развале СССР виновны внешние силы, которые преследовали свои интересы. «В развале СССР были напрямую заинтересованы внешние враги России», — сказал Путин.

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Ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина и последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил, что несет личную ответственность за развал СССР. По словам Хасбулатова, Советский Союз добила борьба за власть между Ельциным и первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. «Кто главный виновник? Главный виновник — это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству. Союз добила борьба за власть между Горбачевым и Ельциным, а не действия Запада. Это все их тщеславие. Никакого отношения к интересам народа их борьба не имела», — сказал Хасбулатов в интервью Lenta.ru. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в развале СССР виновны внешние силы, которые преследовали свои интересы. «В развале СССР были напрямую заинтересованы внешние враги России», — сказал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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