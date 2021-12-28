Минздрав РФ изменил лечение беременных при COVID

29 декабря 2021 в 03:49 Размер текста - 17 +

Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению беременных женщин Фото: Илья Московец © URA.RU Минздрав России опубликовал новые рекомендации по лечению беременных, рожениц и новорожденных при коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба министерства. «В новую версию методических рекомендаций вошло несколько дополнений. В частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде — 90% или выше», — передает ТАСС. Также для лечения беременных, рожениц и родильниц с COVID разрешено использование таких препаратов, как сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб. Кроме того, в Минздраве предупредили, что при планировании беременности необходимо пройти вакцинацию. По данным министерства, планировать беременность можно уже спустя 28 дней после введения первой дозы вакцины от COVID. Ранее URA.RU сообщало, что российские акушеры предупредили о повышенной опасности COVID-19 для женщин, беременных мальчиками. В Минздраве же заявили о задержке развития плода из-за заболевания коронавирусом во время беременности, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минздрав России опубликовал новые рекомендации по лечению беременных, рожениц и новорожденных при коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба министерства. «В новую версию методических рекомендаций вошло несколько дополнений. В частности, при тяжелой форме заболевания рекомендована оксигенотерапия, необходимая для поддержания сатурации на уровне 95% или выше во время беременности в целях поддержания адекватной доставки кислорода плоду, а в послеродовом периоде — 90% или выше», — передает ТАСС. Также для лечения беременных, рожениц и родильниц с COVID разрешено использование таких препаратов, как сотровимаб, бамланивимаб, казиривимаб и имдесивимаб. Кроме того, в Минздраве предупредили, что при планировании беременности необходимо пройти вакцинацию. По данным министерства, планировать беременность можно уже спустя 28 дней после введения первой дозы вакцины от COVID. Ранее URA.RU сообщало, что российские акушеры предупредили о повышенной опасности COVID-19 для женщин, беременных мальчиками. В Минздраве же заявили о задержке развития плода из-за заболевания коронавирусом во время беременности, передает RT.