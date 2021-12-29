Президент РАН заявил о препарате, останавливающем заражение COVID

Новый препарат будет останавливать распространение COVID-19 еще на подступах к клеткам человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Федеральном исследовательском центре биотехнологии разрабатывается препарат против COVID-19, который способен остановить инфекцию на этапе попадания вируса на поверхность клетки. Об этом рассказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Этот результат связан с блокировкой вируса не при проникновении через рецептор, который мы уже хорошо знаем — ACE2, а просто при первоначальном попадании на поверхность клетки. Оказывается, что на поверхности клетки есть достаточно большая зона не очень сильного, но все-таки существенного притяжения, на которую сначала попадает вирус, а уже потом, двигаясь по ней, он зацепляется за этот рецептор и уходит в клетку», — сказал Александр Сергеев.

По словам президента РАН, препарат сейчас проходит успешные клинические испытания. «Впервые в мире сейчас разработали лекарство, которое блокирует эту область, это так называемый гепарансульфатный комплекс», — уточнил он.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU отметил, что препарат, о котором рассказал Александр Сергеев, работает по классическим принципам противовирусных препаратов. «Обычно так ищут мишени, то есть, смотрят, какие есть ферменты, как их можно заблокировать, чтобы вирус не мог размножаться. И препарат, о котором рассказал Александр Сергеев, из этой же области», — добавил собеседник агентства.

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