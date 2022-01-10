Кремль: спецслужбы РФ готовы к вторжению боевиков из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет, путин владимир
Российские власти защитят россиян от террористов Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В России будут приняты меры для защиты граждан от террористов из Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматривались ли риски дестабилизации обстановки в приграничных с Казахстаном российских областях.

«Разумеется, и верховным главнокомандующим, и спецслужбами на фоне подобных событий всегда принимаются меры, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы», — отметил Песков. Он сообщил данную информацию на конференц-колле.

Ситуация в Казахстане начала накаляться 2 января. Стихийные акции протеста переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства, причиной этого стало повышение цен на сжиженный газ. В результате протестов погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ, российские миротворцы уже прибыли для помощи правительству Казахстана. Кроме того, президент РФ Владимир Путин уже сравнил беспорядки в Казахстане с Майданом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России будут приняты меры для защиты граждан от террористов из Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматривались ли риски дестабилизации обстановки в приграничных с Казахстаном российских областях. «Разумеется, и верховным главнокомандующим, и спецслужбами на фоне подобных событий всегда принимаются меры, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы», — отметил Песков. Он сообщил данную информацию на конференц-колле. Ситуация в Казахстане начала накаляться 2 января. Стихийные акции протеста переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства, причиной этого стало повышение цен на сжиженный газ. В результате протестов погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ, российские миротворцы уже прибыли для помощи правительству Казахстана. Кроме того, президент РФ Владимир Путин уже сравнил беспорядки в Казахстане с Майданом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...