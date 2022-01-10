Кремль: спецслужбы РФ готовы к вторжению боевиков из Казахстана

В России будут приняты меры для защиты граждан от террористов из Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматривались ли риски дестабилизации обстановки в приграничных с Казахстаном российских областях.
«Разумеется, и верховным главнокомандующим, и спецслужбами на фоне подобных событий всегда принимаются меры, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы», — отметил Песков. Он сообщил данную информацию на конференц-колле.
Ситуация в Казахстане начала накаляться 2 января. Стихийные акции протеста переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства, причиной этого стало повышение цен на сжиженный газ. В результате протестов погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ, российские миротворцы уже прибыли для помощи правительству Казахстана. Кроме того, президент РФ Владимир Путин уже сравнил беспорядки в Казахстане с Майданом.
В России будут приняты меры для защиты граждан от террористов из Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, рассматривались ли риски дестабилизации обстановки в приграничных с Казахстаном российских областях. «Разумеется, и верховным главнокомандующим, и спецслужбами на фоне подобных событий всегда принимаются меры, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы», — отметил Песков. Он сообщил данную информацию на конференц-колле. Ситуация в Казахстане начала накаляться 2 января. Стихийные акции протеста переросли в столкновения митингующих с полицией и акты мародерства, причиной этого стало повышение цен на сжиженный газ. В результате протестов погибли 20 силовиков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Он также обратился за военной помощью к ОДКБ, российские миротворцы уже прибыли для помощи правительству Казахстана. Кроме того, президент РФ Владимир Путин уже сравнил беспорядки в Казахстане с Майданом.