Жена бывшего чеченского судьи Янгулбаева отказалась от адвоката. Фото

29 января 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Мусаева сообщила, что не хочет участвовать в процессуальных действиях в связи со здоровьем Фото: Алексей Колчин © URA.RU Задержанная жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева отказалась от адвоката. Об этом сообщает «Комитет против пыток» (признан РФ иноагентом), в распоряжении которого есть фото заявления. «Я, Мусаева З.А., в настоящее время имею реальную возможность воспользоваться услугами защитника Немова Александра, мои права мне разъяснены, в услугах не нуждаюсь», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале «Комитета против пыток». Задержанная отметила, что не хочет участвовать в процессуальных действиях в связи с состоянием здоровья. Правозащитники организации выразили сомнение в том, что Мусаева написала заявление по своей воле. «Мы не раз были свидетелями подобных случаев, когда на обвиняемого оказывалось давление», — заявили в комитете. Правозащитники сомневаются в том, что Мусаева отказалась от услуг адвоката по своему желанию Фото: Telegram Ранее представители «Комитета против пыток» сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену, Зарему Мусаеву. Ей предъявили постановление республиканского суда, согласно которому, женщина привлечена в качестве свидетеля по уголовному делу. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи экс-судьи призывали к терроризму и экстремизму, а сама Мусаева могла бы избежать задержания, если бы явилась к следователю по повестке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Задержанная жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева отказалась от адвоката. Об этом сообщает «Комитет против пыток» (признан РФ иноагентом), в распоряжении которого есть фото заявления. «Я, Мусаева З.А., в настоящее время имею реальную возможность воспользоваться услугами защитника Немова Александра, мои права мне разъяснены, в услугах не нуждаюсь», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале «Комитета против пыток». Задержанная отметила, что не хочет участвовать в процессуальных действиях в связи с состоянием здоровья. Правозащитники организации выразили сомнение в том, что Мусаева написала заявление по своей воле. «Мы не раз были свидетелями подобных случаев, когда на обвиняемого оказывалось давление», — заявили в комитете. Ранее представители «Комитета против пыток» сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену, Зарему Мусаеву. Ей предъявили постановление республиканского суда, согласно которому, женщина привлечена в качестве свидетеля по уголовному делу. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи экс-судьи призывали к терроризму и экстремизму, а сама Мусаева могла бы избежать задержания, если бы явилась к следователю по повестке.