Задержанная жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева отказалась от адвоката. Об этом сообщает «Комитет против пыток» (признан РФ иноагентом), в распоряжении которого есть фото заявления.
«Я, Мусаева З.А., в настоящее время имею реальную возможность воспользоваться услугами защитника Немова Александра, мои права мне разъяснены, в услугах не нуждаюсь», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале «Комитета против пыток». Задержанная отметила, что не хочет участвовать в процессуальных действиях в связи с состоянием здоровья.
Правозащитники организации выразили сомнение в том, что Мусаева написала заявление по своей воле. «Мы не раз были свидетелями подобных случаев, когда на обвиняемого оказывалось давление», — заявили в комитете.
Правозащитники сомневаются в том, что Мусаева отказалась от услуг адвоката по своему желанию
Фото: Telegram
Ранее представители «Комитета против пыток» сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену, Зарему Мусаеву. Ей предъявили постановление республиканского суда, согласно которому, женщина привлечена в качестве свидетеля по уголовному делу. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи экс-судьи призывали к терроризму и экстремизму, а сама Мусаева могла бы избежать задержания, если бы явилась к следователю по повестке.
Задержанная жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева отказалась от адвоката. Об этом сообщает «Комитет против пыток» (признан РФ иноагентом), в распоряжении которого есть фото заявления. «Я, Мусаева З.А., в настоящее время имею реальную возможность воспользоваться услугами защитника Немова Александра, мои права мне разъяснены, в услугах не нуждаюсь», — говорится в заявлении, опубликованном в telegram-канале «Комитета против пыток». Задержанная отметила, что не хочет участвовать в процессуальных действиях в связи с состоянием здоровья. Правозащитники организации выразили сомнение в том, что Мусаева написала заявление по своей воле. «Мы не раз были свидетелями подобных случаев, когда на обвиняемого оказывалось давление», — заявили в комитете. Ранее представители «Комитета против пыток» сообщили, что неизвестные, представившиеся сотрудниками МВД по Чеченской Республике, якобы вторглись в квартиру бывшего федерального судьи Янгулбаева в Нижнем Новгороде и задержали его жену, Зарему Мусаеву. Ей предъявили постановление республиканского суда, согласно которому, женщина привлечена в качестве свидетеля по уголовному делу. Позже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что члены семьи экс-судьи призывали к терроризму и экстремизму, а сама Мусаева могла бы избежать задержания, если бы явилась к следователю по повестке.