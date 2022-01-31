Путин поздравил с юбилеем ММК

Владимир Путин неоднократно бывал на ММК, июль 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поздравил Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) с 90-летием и пожелал ветеранам и сотрудникам комбината здоровья. Об этом говорится в тексте поздравления на официальном сайте Кремля.

«Самоотверженным трудом нескольких поколений в Магнитогорске был создан один из флагманов отечественной металлургии. Благодаря выпуску качественной продукции коллектив Магнитки многое сделал для индустриального подъема нашей страны. А в годы Великой Отечественной войны, бесперебойно поставляя на фронт боеприпасы, внес весомый вклад в Великую Победу», — говорится в тексте поздравления президента РФ.

Путин отметил, что сегодня комбинат модернизируется, наращивает объемы поставок на внутренний рынок и за рубеж. По словам президента страны, ММК уделяет серьезное внимание вопросам экологической безопасности и реализует принципы социальной ответственности бизнеса.

Президент РФ неоднократно лично был на комбинате. В июле 2019 года он запустил здесь новую фабрику. Ранее Путин наградил коллектив ММК почетным знаком «За успехи в труде».