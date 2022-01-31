31 января 2022

Путин поздравил с юбилеем ММК

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, путин владимир
Владимир Путин неоднократно бывал на ММК, июль 2019 года Фото:

Президент РФ Владимир Путин поздравил Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) с 90-летием и пожелал ветеранам и сотрудникам комбината здоровья. Об этом говорится в тексте поздравления на официальном сайте Кремля.

«Самоотверженным трудом нескольких поколений в Магнитогорске был создан один из флагманов отечественной металлургии. Благодаря выпуску качественной продукции коллектив Магнитки многое сделал для индустриального подъема нашей страны. А в годы Великой Отечественной войны, бесперебойно поставляя на фронт боеприпасы, внес весомый вклад в Великую Победу», — говорится в тексте поздравления президента РФ.

Путин отметил, что сегодня комбинат модернизируется, наращивает объемы поставок на внутренний рынок и за рубеж. По словам президента страны, ММК уделяет серьезное внимание вопросам экологической безопасности и реализует принципы социальной ответственности бизнеса.

Президент РФ неоднократно лично был на комбинате. В июле 2019 года он запустил здесь новую фабрику. Ранее Путин наградил коллектив ММК почетным знаком «За успехи в труде».

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) с 90-летием и пожелал ветеранам и сотрудникам комбината здоровья. Об этом говорится в тексте поздравления на официальном сайте Кремля. «Самоотверженным трудом нескольких поколений в Магнитогорске был создан один из флагманов отечественной металлургии. Благодаря выпуску качественной продукции коллектив Магнитки многое сделал для индустриального подъема нашей страны. А в годы Великой Отечественной войны, бесперебойно поставляя на фронт боеприпасы, внес весомый вклад в Великую Победу», — говорится в тексте поздравления президента РФ. Путин отметил, что сегодня комбинат модернизируется, наращивает объемы поставок на внутренний рынок и за рубеж. По словам президента страны, ММК уделяет серьезное внимание вопросам экологической безопасности и реализует принципы социальной ответственности бизнеса. Президент РФ неоднократно лично был на комбинате. В июле 2019 года он запустил здесь новую фабрику. Ранее Путин наградил коллектив ММК почетным знаком «За успехи в труде».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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