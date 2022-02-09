Moody’s назвало три основных санкционных сценария против России

09 февраля 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Один из возможных сценариев — отключение банков от системы SWIFT Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рейтинговое агентство Moody’s рассмотрело потенциальные последствия для России от трех санкционных мер США. К числу возможных сценариев аналитики отнесли санкции на госдолг, ограничения на доступ российских банков к международным платежным системам и включение российских финансовых институтов в санкционный список SDN. При этом в Moody’s уверены, эскалация конфликта России и НАТО не приведет к использованию оружия. «Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту», — говорится в исследовании. Однако, по мнению экспертов, РФ понесет масштабные экономические издержки. Один из возможных сценариев — введение санкций на госдолг, отмечают в агентстве. Сейчас американским инвесторам разрешено покупать и продавать российские облигации федерального займа на вторичном рынке. «Даже при экстремальном сценарии, когда все нерезиденты будут вынуждены полностью выйти из российского валютного и рублевого госдолга, российские банки смогут абсорбировать такой возросший объем предложения госбумаг», — цитирует агентство РБК. Помочь в этой ситуации может Банк России, предоставив финсектору дополнительную ликвидность. Однако американские санкции на российский госдолг все-таки приведут к увеличению стоимости заимствований для правительства, считает Moody’s. Второй вариант — ограничение доступа российских банков к международной платежной системе SWIFT. В таком случае банки будут вынуждены искать альтернативные способы транзакций. Несмотря на то, что Россия развивает собственную систему СПФС, аналог не сможет в полной мере компенсировать отключение от SWIFT. Третий сценарий — включение крупных российских госбанков в список SDN. По мнению аналитиков, это будет иметь самый значительный финансовый эффект для российских компаний, поскольку неамериканские контрагенты российских банков в таком случае тоже столкнутся с необходимостью следовать санкциям США. Как сообщили в Moody’s, российские власти готовы к самым негативным сценариям. Поэтому «российского дефолта» не предполагается. Ранее сообщалось, что система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) закроет потребности россиян на случай, если Запад введет жесткие санкции против РФ и отключит ее от международной платежной системы SWIFT. При этом эксперты не ждут, что СПФС сможет закрыть потребности в международных переводах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рейтинговое агентство Moody’s рассмотрело потенциальные последствия для России от трех санкционных мер США. К числу возможных сценариев аналитики отнесли санкции на госдолг, ограничения на доступ российских банков к международным платежным системам и включение российских финансовых институтов в санкционный список SDN. При этом в Moody’s уверены, эскалация конфликта России и НАТО не приведет к использованию оружия. «Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту», — говорится в исследовании. Однако, по мнению экспертов, РФ понесет масштабные экономические издержки. Один из возможных сценариев — введение санкций на госдолг, отмечают в агентстве. Сейчас американским инвесторам разрешено покупать и продавать российские облигации федерального займа на вторичном рынке. «Даже при экстремальном сценарии, когда все нерезиденты будут вынуждены полностью выйти из российского валютного и рублевого госдолга, российские банки смогут абсорбировать такой возросший объем предложения госбумаг», — цитирует агентство РБК. Помочь в этой ситуации может Банк России, предоставив финсектору дополнительную ликвидность. Однако американские санкции на российский госдолг все-таки приведут к увеличению стоимости заимствований для правительства, считает Moody’s. Второй вариант — ограничение доступа российских банков к международной платежной системе SWIFT. В таком случае банки будут вынуждены искать альтернативные способы транзакций. Несмотря на то, что Россия развивает собственную систему СПФС, аналог не сможет в полной мере компенсировать отключение от SWIFT. Третий сценарий — включение крупных российских госбанков в список SDN. По мнению аналитиков, это будет иметь самый значительный финансовый эффект для российских компаний, поскольку неамериканские контрагенты российских банков в таком случае тоже столкнутся с необходимостью следовать санкциям США. Как сообщили в Moody’s, российские власти готовы к самым негативным сценариям. Поэтому «российского дефолта» не предполагается. Ранее сообщалось, что система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) закроет потребности россиян на случай, если Запад введет жесткие санкции против РФ и отключит ее от международной платежной системы SWIFT. При этом эксперты не ждут, что СПФС сможет закрыть потребности в международных переводах.