Daily Mail: Макрон сделал особое предложение Путину по Украине

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Макрон сделал Путину предложения, которые не были одобрены партнерами по НАТО Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал президенту РФ Владимиру Путину предложение по ситуации на Украине, которое не было согласовано с другими представителями стран, входящих в Евросоюз. Свои идеи о том, что Украина должна стать нейтральной территорией, Макрон высказал на встрече с Путиным

«Во время ужина Макрон сделал Путину предложения, которые не были одобрены партнерами Франции по НАТО, в том числе — Великобританией. Его предложения включали в себя нейтральность Украины, что исключает вступление бывшей советской республики в НАТО», — пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

Источник из правительства Великобритании в ответ на это заявил, что Макрон вышел за рамки позиции НАТО, пишет Pravda.Ru. Кроме того, Макрон даже не пытался проконсультироваться с партнерами перед переговорами с Путиным, отмечает MK.RU.

Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве, они обсуждали ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Переговоры длились более пяти часов. Путин заявил на встрече, что США и НАТО проигнорировали озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Европейский политик позже признался, что чувствовал некоторую напряженность во время переговоров, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Президент Франции Эммануэль Макрон сделал президенту РФ Владимиру Путину предложение по ситуации на Украине, которое не было согласовано с другими представителями стран, входящих в Евросоюз. Свои идеи о том, что Украина должна стать нейтральной территорией, Макрон высказал на встрече с Путиным «Во время ужина Макрон сделал Путину предложения, которые не были одобрены партнерами Франции по НАТО, в том числе — Великобританией. Его предложения включали в себя нейтральность Украины, что исключает вступление бывшей советской республики в НАТО», — пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники. Источник из правительства Великобритании в ответ на это заявил, что Макрон вышел за рамки позиции НАТО, пишет Pravda.Ru. Кроме того, Макрон даже не пытался проконсультироваться с партнерами перед переговорами с Путиным, отмечает MK.RU. Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве, они обсуждали ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Переговоры длились более пяти часов. Путин заявил на встрече, что США и НАТО проигнорировали озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Европейский политик позже признался, что чувствовал некоторую напряженность во время переговоров, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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