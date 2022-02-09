Daily Mail: Макрон сделал особое предложение Путину по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал президенту РФ Владимиру Путину предложение по ситуации на Украине, которое не было согласовано с другими представителями стран, входящих в Евросоюз. Свои идеи о том, что Украина должна стать нейтральной территорией, Макрон высказал на встрече с Путиным
«Во время ужина Макрон сделал Путину предложения, которые не были одобрены партнерами Франции по НАТО, в том числе — Великобританией. Его предложения включали в себя нейтральность Украины, что исключает вступление бывшей советской республики в НАТО», — пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
Источник из правительства Великобритании в ответ на это заявил, что Макрон вышел за рамки позиции НАТО, пишет Pravda.Ru. Кроме того, Макрон даже не пытался проконсультироваться с партнерами перед переговорами с Путиным, отмечает MK.RU.
Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве, они обсуждали ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Переговоры длились более пяти часов. Путин заявил на встрече, что США и НАТО проигнорировали озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Европейский политик позже признался, что чувствовал некоторую напряженность во время переговоров, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал президенту РФ Владимиру Путину предложение по ситуации на Украине, которое не было согласовано с другими представителями стран, входящих в Евросоюз. Свои идеи о том, что Украина должна стать нейтральной территорией, Макрон высказал на встрече с Путиным «Во время ужина Макрон сделал Путину предложения, которые не были одобрены партнерами Франции по НАТО, в том числе — Великобританией. Его предложения включали в себя нейтральность Украины, что исключает вступление бывшей советской республики в НАТО», — пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники. Источник из правительства Великобритании в ответ на это заявил, что Макрон вышел за рамки позиции НАТО, пишет Pravda.Ru. Кроме того, Макрон даже не пытался проконсультироваться с партнерами перед переговорами с Путиным, отмечает MK.RU. Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве, они обсуждали ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Переговоры длились более пяти часов. Путин заявил на встрече, что США и НАТО проигнорировали озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Европейский политик позже признался, что чувствовал некоторую напряженность во время переговоров, сообщает «Федеральное агентство новостей».