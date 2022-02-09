Daily Mail: Макрон сделал особое предложение Путину по Украине

09 февраля 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал президенту РФ Владимиру Путину предложение по ситуации на Украине, которое не было согласовано с другими представителями стран, входящих в Евросоюз. Свои идеи о том, что Украина должна стать нейтральной территорией, Макрон высказал на встрече с Путиным «Во время ужина Макрон сделал Путину предложения, которые не были одобрены партнерами Франции по НАТО, в том числе — Великобританией. Его предложения включали в себя нейтральность Украины, что исключает вступление бывшей советской республики в НАТО», — пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники. Источник из правительства Великобритании в ответ на это заявил, что Макрон вышел за рамки позиции НАТО, пишет Pravda.Ru. Кроме того, Макрон даже не пытался проконсультироваться с партнерами перед переговорами с Путиным, отмечает MK.RU. Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве, они обсуждали ситуацию на Украине и гарантии безопасности. Переговоры длились более пяти часов. Путин заявил на встрече, что США и НАТО проигнорировали озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Европейский политик позже признался, что чувствовал некоторую напряженность во время переговоров, сообщает «Федеральное агентство новостей».