В ПФР назвали способ ежемесячно получать до 28 тысяч на детей

10 февраля 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

На получение выплаты из материнского капитала нужно подавать заявление Фото: Владимир Андреев © URA.RU Семьям с низкими доходами для продления ежемесячной выплаты из материнского капитала необходимо подать заявление, сообщили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Астраханской области. Для этого следует использовать портал Госуслуг или сайт фонда. Данную выплату могут получить россияне, у которых родился, — или был усыновлен, — второй ребенок в 2018 году. Деньги выплачивают, пока ему не исполнится три года. Также важным условием является факт, что доходы семьи на каждого взрослого должны быть не выше двукратной величины регионального прожиточного минимума. Для семей Астраханской области, обратившихся за выплатой в 2022 году, ее размер составит 12,8 тысячи рублей. Самый высокий размер данной выплаты зафиксирован в Чукотском автономном округе, где выплата составляет почти 28 тысяч рублей. С 1 февраля в России на 8,4% проиндексировали маткапитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и другие выплаты. В общей сложности, деньги полагаются 16 миллионам россиян, уточняет RT. 28 января стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Теперь средний размер пенсий в РФ составит 18984 рубля. Ранее соответствующий закон одобрили Госдума и Совет Федерации, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Семьям с низкими доходами для продления ежемесячной выплаты из материнского капитала необходимо подать заявление, сообщили в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по Астраханской области. Для этого следует использовать портал Госуслуг или сайт фонда. Данную выплату могут получить россияне, у которых родился, — или был усыновлен, — второй ребенок в 2018 году. Деньги выплачивают, пока ему не исполнится три года. Также важным условием является факт, что доходы семьи на каждого взрослого должны быть не выше двукратной величины регионального прожиточного минимума. Для семей Астраханской области, обратившихся за выплатой в 2022 году, ее размер составит 12,8 тысячи рублей. Самый высокий размер данной выплаты зафиксирован в Чукотском автономном округе, где выплата составляет почти 28 тысяч рублей. С 1 февраля в России на 8,4% проиндексировали маткапитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и другие выплаты. В общей сложности, деньги полагаются 16 миллионам россиян, уточняет RT. 28 января стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году. Теперь средний размер пенсий в РФ составит 18984 рубля. Ранее соответствующий закон одобрили Госдума и Совет Федерации, пишет «Национальная служба новостей».