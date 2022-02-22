Дмитрий Медведев заявил, что к диалогу по Донбассу Россия вернется через какое-то время Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР

Россия не боится западных санкций в связи с признанием президентом РФ Владимиром Путиным независимости Луганской и Донецкой народных республик. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон, безумные вопли и потоки дезинформации — все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам», — его слова приводит ТАСС.

По его словам, Россия знает, как противостоять давлению санкций, пишет MK.RU . Через определенное время напряжение вокруг России начнет спадать, и лучше избегать острых углов, добавил зампред Совфеда.

Запад попросит вернуться к диалогу по стратегической безопасности через какое-то время, если Россия признает Донбасс — как это было в 2008 году после признания Абхазии и Южной Осетии. Его слова приводит Nation News.

Нынешняя ситуация, убежден Медведев, это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях. «И нашу правоту подтвердит история», — заключил зампред Совбеза.

Президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом российский лидер заявил по итогам заседания Совета Безопасности РФ. В своей речи он отметил, что решение давно назрело.

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