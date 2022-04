Кадыров пригрозил Западу цитатой из песни рок-группы Metallica

07 апреля 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Кадыров пригрозил Западу фразой из песни группы «Metallica» Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал вероятным противникам России несколько раз подумать, прежде чем идти с ней на конфликт. При этом он процитировал песню группы «Metallica», строчка из которой дословно переводится как «не наступи на меня». «Свобода или смерть — это то, что мы приветствуем c гордостью. Если спровоцируешь ее — она начнет греметь хвостом. Она никогда не бросится первой, но если ее задеть, то она никогда не сдастся и покажет всем яростный оскал», — процитировал Кадыров в своем telegram-канале русскоязычный перевод первого куплета песни «Don«t Tread on Me» (с англ. — «Не наступи на меня») группы «Metallica». Такой отсылкой глава Чечни обратился ко всем противникам России. «Не наступай на меня! Так что всем шайтанам рекомендую 100 раз подумать, прежде чем наступать на нас!», — завершил свой пост Кадыров. «Don«t Tread on Me» — песня американской хэви-метал-группы Metallica. Название связанно с войной за независимость США. Со временем фраза стала лозунгом американских либертарианцев. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал вероятным противникам России несколько раз подумать, прежде чем идти с ней на конфликт. При этом он процитировал песню группы «Metallica», строчка из которой дословно переводится как «не наступи на меня». «Свобода или смерть — это то, что мы приветствуем c гордостью. Если спровоцируешь ее — она начнет греметь хвостом. Она никогда не бросится первой, но если ее задеть, то она никогда не сдастся и покажет всем яростный оскал», — процитировал Кадыров в своем telegram-канале русскоязычный перевод первого куплета песни «Don«t Tread on Me» (с англ. — «Не наступи на меня») группы «Metallica». Такой отсылкой глава Чечни обратился ко всем противникам России. «Не наступай на меня! Так что всем шайтанам рекомендую 100 раз подумать, прежде чем наступать на нас!», — завершил свой пост Кадыров. «Don«t Tread on Me» — песня американской хэви-метал-группы Metallica. Название связанно с войной за независимость США. Со временем фраза стала лозунгом американских либертарианцев. Страны ЕС, а также США и ряд других государств ввели против России масштабные санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.