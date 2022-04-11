США призвали страны отказаться от покупки российского вооружения

12 апреля 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил, что США призывают все страны не приобретать оружие у России Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США призвали все страны отказаться от покупки вооружения у России. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам двусторонних переговоров между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии. «Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины», — передает слова американского госсекретаря Энтони Блинкена ТАСС. Он добавил, что решение относительно потенциальных санкций или исключений из пока не принято. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Так, введенные ограничения уже имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

США призвали все страны отказаться от покупки вооружения у России. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен по итогам двусторонних переговоров между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии. «Мы продолжаем призывать все страны избегать новых крупных сделок по приобретению российских систем вооружения, особенно в свете того, что Россия делает в отношении Украины», — передает слова американского госсекретаря Энтони Блинкена ТАСС. Он добавил, что решение относительно потенциальных санкций или исключений из пока не принято. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Так, введенные ограничения уже имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%.