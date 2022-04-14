Минстрой призвал не наказывать строителей за неустойки

Минстрой России призвал судебных приставов не взыскивать с застройщиков неустойки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В России следует перестать взыскивать с застройщиков неустойки за просрочку строительства жилья более чем на шесть месяцев. Соответствующее предложение Министерство строительства и ЖКХ России направили главному судебному приставу РФ Дмитрию Аристову.

«Принятые меры направлены на повышение степени защищенности всех участников долевого строительства. Мораторий направлен на сохранение финансовой устойчивости строительных организаций. Это является залогом своевременного завершения строительства и передачи квартир гражданам», — отметил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в разговоре с РИА «Новости».

Федеральный закон №46-ФЗ от 8 марта 2022 года устанавливает особенности применения штрафов, пеней и иных финансовых санкций. В письме Аристова просят довести до сведения территориальных органов ФССП актуализированные нормы законодательства.

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