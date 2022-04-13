Челябинскому бизнесу за импортозамещение покроют часть кредитов

Компаниям возместят до 50% по кредитам на импортозамещающие проекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябинской области предприятия, реализующие импортозамещающие проекты в условиях санкций, смогут претендовать на компенсацию части затрат по кредитам. Отбор потенциальных получателей господдержки будет проводить экономический блок правительства региона. Об этом URA.RU cообщили в областном минпроме.

«Речь идет о возмещении части затрат компаний на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях не ранее 2020 года на реализацию импортозамещающих проектов. Максимальная сумма финансовой поддержки — 20 млн рублей», — пояснили в министерстве.

Поддержку будет оказывать региональный Фонд развития промышленности. На его докапитализацию из областного бюджета выделено дополнительно 200 млн рублей.

«Компании смогут возместить до 50% затрат на уплату процентов по кредитам, полученным ими на инвестиционные проекты по импортозамещению. Сейчас мы проводим предварительный отбор, в ходе которого сформируем пул конкретных предприятий, заинтересованных именно в этой адресной поддержке», — уточнил директор ФРП Сергей Казаков.

Проблемы у российского бизнеса начались из-за экономических санкций против России, введенных после начала спецоперации на Украине. Россию покинули десятки западных корпораций и брендов. Президент Владимир Путин заявил, что санкции против России все равно были бы введены, поскольку они постепенно расширялись с 2000-х годов.