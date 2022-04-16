Российским судам запретили швартоваться в итальянских портах

16 апреля 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Запрет будет распространяться и на суда, сменившие флаг после 24 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Итальянские порты с 17 апреля (воскресенье) закроют доступ судам из России. Такая информация размещена в циркуляре Главного командования портовых властей. «Запрет будет распространяться и на суда, сменившие флаг после 24 февраля», — говорится в документах. Информацию передает телеканал TGcom24. Причина такого решения — дополнительные санкции против России, уточняет «Царьград». Отмечается также, что российские корабли, расположенные в данный момент в портах Италии, должны будут покинуть их после «завершения своей коммерческой деятельности». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, в планы не входит оккупация территории, основная цель — защитить население ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. В связи с этим страны Европы, США, Япония и другие государства ввели жесткие ограничения против России и ее граждан, которые коснулись экономической и банковской сферы. Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России 8 апреля. По просьбе Путина были разработаны антикризисные меры. В документе говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Итальянские порты с 17 апреля (воскресенье) закроют доступ судам из России. Такая информация размещена в циркуляре Главного командования портовых властей. «Запрет будет распространяться и на суда, сменившие флаг после 24 февраля», — говорится в документах. Информацию передает телеканал TGcom24. Причина такого решения — дополнительные санкции против России, уточняет «Царьград». Отмечается также, что российские корабли, расположенные в данный момент в портах Италии, должны будут покинуть их после «завершения своей коммерческой деятельности». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, в планы не входит оккупация территории, основная цель — защитить население ДНР и ЛНР от обстрелов ВСУ и нацбатов. В связи с этим страны Европы, США, Япония и другие государства ввели жесткие ограничения против России и ее граждан, которые коснулись экономической и банковской сферы. Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России 8 апреля. По просьбе Путина были разработаны антикризисные меры. В документе говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу.