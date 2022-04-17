Кадыров: против России воюет «весь мир»

России противостоит «весь мир». Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Россия сегодня воюет против всего мира. Почему я так говорю? Потому что конкретной поддержки нет ни от кого <…>, а государства, считающими себя сильными, натовские, западные — все против», — сказал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что Украине помогают многие страны, в том числе отправляя оружие и своих наемников. Кроме того, отдельные государства финансируют Украину, отметил Рамзан Кадыров.
Также глава Чечни заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине. Он посоветовал бежать тем, кто не смог сделать этого раньше. По его словам, на Украине у власти стоит бандитская группировка.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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