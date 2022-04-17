17 апреля 2022

Кадыров: против России воюет «весь мир»

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Глава Чечни считает, что Украину поддерживают многие государства, а Россию никто Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

России противостоит «весь мир». Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Россия сегодня воюет против всего мира. Почему я так говорю? Потому что конкретной поддержки нет ни от кого <…>, а государства, считающими себя сильными, натовские, западные — все против», — сказал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что Украине помогают многие страны, в том числе отправляя оружие и своих наемников. Кроме того, отдельные государства финансируют Украину, отметил Рамзан Кадыров.

Также глава Чечни заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине. Он посоветовал бежать тем, кто не смог сделать этого раньше. По его словам, на Украине у власти стоит бандитская группировка.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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России противостоит «весь мир». Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. «Россия сегодня воюет против всего мира. Почему я так говорю? Потому что конкретной поддержки нет ни от кого <…>, а государства, считающими себя сильными, натовские, западные — все против», — сказал Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что Украине помогают многие страны, в том числе отправляя оружие и своих наемников. Кроме того, отдельные государства финансируют Украину, отметил Рамзан Кадыров. Также глава Чечни заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине. Он посоветовал бежать тем, кто не смог сделать этого раньше. По его словам, на Украине у власти стоит бандитская группировка. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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