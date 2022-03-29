Попова: новых опасных штаммов коронавируса больше нет

29 марта 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

В России «Омикрон» составляет 98% от всех случаев коронавируса, сообщила Анна Попова Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 На данный момент в мире нет новых опасных штаммов коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами Госдумы РФ. Трансляция выступления велась на официальном сайте Госдумы. «Пока новых вариантов, которые бы доставляли нам какую-то тревогу, на сегодняшний день в мире нет. Штамм „Омикрон“ по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов», — сказала Попова. Глава Роспотребнадзора отметила, что успокаивать пока рано. «Говорить, что все хорошо, пока не следует», — заявила Попова. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия преодолела пятую волну коронавируса. В Роспотребнадзоре сообщили, что «дельта»-штамм почти исчез во всем мире. Однако гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что не за горами шестая волна заболеваемости. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На данный момент в мире нет новых опасных штаммов коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с депутатами Госдумы РФ. Трансляция выступления велась на официальном сайте Госдумы. «Пока новых вариантов, которые бы доставляли нам какую-то тревогу, на сегодняшний день в мире нет. Штамм „Омикрон“ по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98% от всех выявленных вирусов», — сказала Попова. Глава Роспотребнадзора отметила, что успокаивать пока рано. «Говорить, что все хорошо, пока не следует», — заявила Попова. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия преодолела пятую волну коронавируса. В Роспотребнадзоре сообщили, что «дельта»-штамм почти исчез во всем мире. Однако гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU предупредил, что не за горами шестая волна заболеваемости.