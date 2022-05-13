Доллар и евро стали еще дешевле
Курс доллара на 13 мая — впервые с февраля 2020 года — составил менее 63 рублей. Такие данные опубликованы на Мосбирже.
По информации на сайте торгов, доллар США опустился ниже 63,1 рубля. Курс евро впервые с июня 2017 года составил менее 65 рублей.
В четверг, 12 мая, курс доллара на Московской бирже упал до отметки в 65,2 рубля за единицу. Таким образом, падение валюты продолжилось, составив более двух рублей за сутки. В конце февраля курсы валют взлетели после начала спецоперации РФ на Украине. Стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей.
Пара доллар-рубль
Пара евро-рубль
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