Курсы доллара и евро к рублю обновили минимумы в этом году. Скрин

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Доллар и евро стали еще дешевле Фото:

Курс доллара на 13 мая — впервые с февраля 2020 года — составил менее 63 рублей. Такие данные опубликованы на Мосбирже.

По информации на сайте торгов, доллар США опустился ниже 63,1 рубля. Курс евро впервые с июня 2017 года составил менее 65 рублей.

В четверг, 12 мая, курс доллара на Московской бирже упал до отметки в 65,2 рубля за единицу. Таким образом, падение валюты продолжилось, составив более двух рублей за сутки. В конце февраля курсы валют взлетели после начала спецоперации РФ на Украине. Стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей.

Пара доллар-рубль
Пара евро-рубль

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Курс доллара на 13 мая — впервые с февраля 2020 года — составил менее 63 рублей. Такие данные опубликованы на Мосбирже. По информации на сайте торгов, доллар США опустился ниже 63,1 рубля. Курс евро впервые с июня 2017 года составил менее 65 рублей. В четверг, 12 мая, курс доллара на Московской бирже упал до отметки в 65,2 рубля за единицу. Таким образом, падение валюты продолжилось, составив более двух рублей за сутки. В конце февраля курсы валют взлетели после начала спецоперации РФ на Украине. Стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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