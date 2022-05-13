Курсы доллара и евро к рублю обновили минимумы в этом году. Скрин

13 мая 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Доллар и евро стали еще дешевле Фото: Денис Моргунов © URA.RU Курс доллара на 13 мая — впервые с февраля 2020 года — составил менее 63 рублей. Такие данные опубликованы на Мосбирже. По информации на сайте торгов, доллар США опустился ниже 63,1 рубля. Курс евро впервые с июня 2017 года составил менее 65 рублей. В четверг, 12 мая, курс доллара на Московской бирже упал до отметки в 65,2 рубля за единицу. Таким образом, падение валюты продолжилось, составив более двух рублей за сутки. В конце февраля курсы валют взлетели после начала спецоперации РФ на Украине. Стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей. Пара доллар-рубль Московская биржа Пара евро-рубль Московская биржа Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Курс доллара на 13 мая — впервые с февраля 2020 года — составил менее 63 рублей. Такие данные опубликованы на Мосбирже. По информации на сайте торгов, доллар США опустился ниже 63,1 рубля. Курс евро впервые с июня 2017 года составил менее 65 рублей. В четверг, 12 мая, курс доллара на Московской бирже упал до отметки в 65,2 рубля за единицу. Таким образом, падение валюты продолжилось, составив более двух рублей за сутки. В конце февраля курсы валют взлетели после начала спецоперации РФ на Украине. Стоимость доллара и евро превышала 120-130 рублей.