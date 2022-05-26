26 мая 2022

Инвестстратег раскрыл план действий России на случай дефолта

© Служба новостей «URA.RU»
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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие
Россия обратится в международные суды в случае технического дефолта, считает Сергей Суверов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия оплатит внешний долг в рублях и обратится в суд, если действия США приведут ее к техническому дефолту. Об этом заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, вероятно, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — сказал Сергей Суверов агентству «Прайм».

Также эксперт считает, что технический дефолт не повлияет на ситуацию в российской экономике, так как из-за санкций рынок и без того закрыт от внешних займов. «Нам придется в основном опираться на внутренние источники финансирования и займы незападного мира, в частности от китайцев», — добавил он.

URA.RU сообщало, что США добиваются технического дефолта в России. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заверил, что дефолт ничего не изменит в стране. В министерстве же подчеркнули, что Россия продолжит платить по госдолгу в рублях.

Ранее США не продлили срок действия лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг. У России пока остается задолженность перед США. Америка пытается приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Страны Запада заморозили золотовалютные резервы РФ из-за спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад объявил дефолт сам себе, когда заморозил российские резервы.

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Россия оплатит внешний долг в рублях и обратится в суд, если действия США приведут ее к техническому дефолту. Об этом заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, вероятно, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — сказал Сергей Суверов агентству «Прайм». Также эксперт считает, что технический дефолт не повлияет на ситуацию в российской экономике, так как из-за санкций рынок и без того закрыт от внешних займов. «Нам придется в основном опираться на внутренние источники финансирования и займы незападного мира, в частности от китайцев», — добавил он. URA.RU сообщало, что США добиваются технического дефолта в России. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заверил, что дефолт ничего не изменит в стране. В министерстве же подчеркнули, что Россия продолжит платить по госдолгу в рублях. Ранее США не продлили срок действия лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг. У России пока остается задолженность перед США. Америка пытается приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Страны Запада заморозили золотовалютные резервы РФ из-за спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад объявил дефолт сам себе, когда заморозил российские резервы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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