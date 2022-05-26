Инвестстратег раскрыл план действий России на случай дефолта

27 мая 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Россия оплатит внешний долг в рублях и обратится в суд, если действия США приведут ее к техническому дефолту. Об этом заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, вероятно, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — сказал Сергей Суверов агентству «Прайм». Также эксперт считает, что технический дефолт не повлияет на ситуацию в российской экономике, так как из-за санкций рынок и без того закрыт от внешних займов. «Нам придется в основном опираться на внутренние источники финансирования и займы незападного мира, в частности от китайцев», — добавил он. URA.RU сообщало, что США добиваются технического дефолта в России. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заверил, что дефолт ничего не изменит в стране. В министерстве же подчеркнули, что Россия продолжит платить по госдолгу в рублях. Ранее США не продлили срок действия лицензии, которая позволяет России обслуживать внешний долг. У России пока остается задолженность перед США. Америка пытается приблизить РФ к дефолту и заблокировать возможность расчета после истечения крайнего срока, сообщал Bloomberg. Страны Запада заморозили золотовалютные резервы РФ из-за спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, Запад объявил дефолт сам себе, когда заморозил российские резервы.