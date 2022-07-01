В Польше испугались «новых целей» России в Европе

Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Станислав Козей считает, что Россия в случае победы в спецоперации на Украине якобы захочет установить сухопутное сообщение с Калининградом. Такое мнение он высказал в интервью польскому Radio ZET.
Козей заявил, что целью России якобы может стать наземное сообщение с Калининградом. «В настоящий момент, особенно когда Швеция и Финляндия вступают в НАТО, Калининград становится особенно важной стратегической базой для России, и в то же время он изолирован», — отметил он в интервью Radio ZET.
Ранее СМИ сообщили, что польские аналитики и политики призывают готовиться к войне с Россией. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак считает, что армия страны должна быть в состоянии защитить страну. Идею расширить армию поддержал директор по исследованиям Brookings Institute Майкл Э. О’Хэнлон. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является освобождение Донбасса. НАТО пытается помешать успешному завершению спецоперации на Украине, цитирует телеканал 360 заявление МИД РФ.
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Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Станислав Козей считает, что Россия в случае победы в спецоперации на Украине якобы захочет установить сухопутное сообщение с Калининградом. Такое мнение он высказал в интервью польскому Radio ZET. Козей заявил, что целью России якобы может стать наземное сообщение с Калининградом. «В настоящий момент, особенно когда Швеция и Финляндия вступают в НАТО, Калининград становится особенно важной стратегической базой для России, и в то же время он изолирован», — отметил он в интервью Radio ZET. Ранее СМИ сообщили, что польские аналитики и политики призывают готовиться к войне с Россией. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак считает, что армия страны должна быть в состоянии защитить страну. Идею расширить армию поддержал директор по исследованиям Brookings Institute Майкл Э. О’Хэнлон. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью является освобождение Донбасса. НАТО пытается помешать успешному завершению спецоперации на Украине, цитирует телеканал 360 заявление МИД РФ.