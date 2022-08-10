ФСБ: организатору новосибирской «Аль-Каиды»* вынесли приговор

Участников ячейки террористической организации приговорили к восьми годам заключения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организатора новосибирской «спящей ячейки» международной организации «Содиклар», которая входит в состав запрещенной в РФ международной террористической организации «Аль-Каида», приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ региона.

«В августе 2022 года первым Восточным окружным военным судом за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 208, ч. 1, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ („Организация незаконного вооруженного формирования“, „Организация и участие в деятельности террористической организации“), У. Атакулов <…> приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Ш. Махмудов и К. Ульмасов — к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует ТАСС заявление ФСБ.

ФСБ Новосибирской области в 2020 году выявила и задержала двоих участников «Содиклар» — жителей Новосибирска Кахрамона Ульмасова и Шерзодбека Махмудова. Следователи выяснили, что организатором региональной ячейки в 2012 году был Умар Хасанов. Они вербовали наемников для боевых действий против правительственных сил Сирии и Афганистана, а также финансировали международные террористические организации, заявили в ФСБ. Позже стало известно, что Умар Хасанов — вымышленное имя, за которым скрывался Убайдулло Атакулов, находящийся в розыске за участие в работе международной террористической организации «Исламская партия Туркестана».

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.