Жители Луганска получили премию Putin Team за восстановление ЛНР

11 августа 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Жителей ЛНР наградили за заслуги перед родиной Фото: пресс-служба Общероссийского народного фронта Лучшие профессионалы, участвующие в восстановлении Луганской народной республики, впервые получили премию Putin Team. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Общероссийского народного фронта, организовавшего вручение наград. «Для нас очень большая честь, что премия, которую мы давно задумали, стартует именно с Донбасса. Здесь живут несгибаемые люди, совершенно потрясающие», — сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, открывая торжественную церемонию награждения. По его словам, труд добровольцев — это ежедневный гражданский подвиг. Постоянный куратор сборов проекта «Все для победы!», военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова отметила мужество жителей республики, продолжающих благоустраивать свои города, несмотря на любые опасности. «В детстве я приезжала в Луганск на соревнования, и здесь всегда были розы. Потом я приехала в 2014 году, когда началась война и украинская авиация бомбила центр города — и здесь все равно цвели розы. И сейчас мы приехали, и опять розы цветут. Это значит, что люди, которые занимаются этим, выкладываются в любой ситуации, чтобы в ЛНР жилось комфортно», — сказала она. Один из лауреатов Putin Team, водитель аварийно-спасательной службы Луганска Владимир Панков рассказал об опасностях, с которыми сталкивались волонтеры и работники республики. «Мы подавали электроэнергию на АЗС, чтобы заправить машины оперативных и коммунальных служб — мусоровозы, скорую помощь. А враги как знали — начинали обстрелы в это время», — поделился он. Его коллега, водитель грузовика «Горсвета» Михаил Филипец признался, что считает награду общим достижением всех работников предприятия. «Премия — просто неожиданность. Я считаю, что это награда всему предприятию. Наша работа самая обычная: когда-то прятались, когда-то восстанавливали, когда-то и наш автопарк приходилось восстанавливать — все предприятие „градами“ побито было. Ну ничего — выжили», — отметил он. Электрогазосварщик «Центрожилкома» Александр Дреев уточнил, что обеспечение жителей ЛНР необходимыми удобствами — это ставшая привычкой работа всех сотрудников предприятия. «Мы стремимся, чтобы люди были обеспечены отоплением, водой своевременно, как можно быстрее выполнить сварочные работы. Про обстрелы с 2014 года и не задумываемся: дали задачу — мы выполнили, даже не просто вовремя, а как можно быстрее», — сказал он. В число лауреатов премии вошли 22 профессионала. Среди них также были: Владимир Андрейчук, Алексей Глазков, Сергей Ждамиров, Василий Зюба, Нина Кебалюк, Роман Козаков, Светлана Котова, Анатолий Ластовиченко, Сергей Лебединский, Сергей Миронов, Юрий Назаренко, Валентина Панарина, Валерий Попов, Алексей Приголовкин, Татьяна Филь, Роман Франчук, Станислав Чернец, Сергей Черных, Николай Янчик. Фото: Общероссийский народный фронт Фото: Общероссийский народный фронт Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лучшие профессионалы, участвующие в восстановлении Луганской народной республики, впервые получили премию Putin Team. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Общероссийского народного фронта, организовавшего вручение наград. «Для нас очень большая честь, что премия, которую мы давно задумали, стартует именно с Донбасса. Здесь живут несгибаемые люди, совершенно потрясающие», — сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, открывая торжественную церемонию награждения. По его словам, труд добровольцев — это ежедневный гражданский подвиг. Постоянный куратор сборов проекта «Все для победы!», военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова отметила мужество жителей республики, продолжающих благоустраивать свои города, несмотря на любые опасности. «В детстве я приезжала в Луганск на соревнования, и здесь всегда были розы. Потом я приехала в 2014 году, когда началась война и украинская авиация бомбила центр города — и здесь все равно цвели розы. И сейчас мы приехали, и опять розы цветут. Это значит, что люди, которые занимаются этим, выкладываются в любой ситуации, чтобы в ЛНР жилось комфортно», — сказала она. Один из лауреатов Putin Team, водитель аварийно-спасательной службы Луганска Владимир Панков рассказал об опасностях, с которыми сталкивались волонтеры и работники республики. «Мы подавали электроэнергию на АЗС, чтобы заправить машины оперативных и коммунальных служб — мусоровозы, скорую помощь. А враги как знали — начинали обстрелы в это время», — поделился он. Его коллега, водитель грузовика «Горсвета» Михаил Филипец признался, что считает награду общим достижением всех работников предприятия. «Премия — просто неожиданность. Я считаю, что это награда всему предприятию. Наша работа самая обычная: когда-то прятались, когда-то восстанавливали, когда-то и наш автопарк приходилось восстанавливать — все предприятие „градами“ побито было. Ну ничего — выжили», — отметил он. Электрогазосварщик «Центрожилкома» Александр Дреев уточнил, что обеспечение жителей ЛНР необходимыми удобствами — это ставшая привычкой работа всех сотрудников предприятия. «Мы стремимся, чтобы люди были обеспечены отоплением, водой своевременно, как можно быстрее выполнить сварочные работы. Про обстрелы с 2014 года и не задумываемся: дали задачу — мы выполнили, даже не просто вовремя, а как можно быстрее», — сказал он. В число лауреатов премии вошли 22 профессионала. Среди них также были: Владимир Андрейчук, Алексей Глазков, Сергей Ждамиров, Василий Зюба, Нина Кебалюк, Роман Козаков, Светлана Котова, Анатолий Ластовиченко, Сергей Лебединский, Сергей Миронов, Юрий Назаренко, Валентина Панарина, Валерий Попов, Алексей Приголовкин, Татьяна Филь, Роман Франчук, Станислав Чернец, Сергей Черных, Николай Янчик.