Британцы признали, что Запад создал из Зеленского монстра

12 августа 2022 в 08:06 Размер текста - 17 +

Читатели Daily Mail считают, что Владимир Зеленский уже проиграл Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные лидеры сделали из президента Украины Владимира Зеленского «еще одного монстра». Такое мнение выразили читатели газеты Daily Mail, комментируя новость об ударе ВСУ по Запорожской АЭС. «В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Силами российской армии по прикрытию объекта критически важная инфраструктура АЭС не пострадала», — сообщили ранее в Минобороны РФ. «Зеленский пригрозил разбомбить атомные подводные лодки, если не получит от НАТО необходимой ему помощи. Поздравляю, вы создали еще одного монстра», — пишет читатель Alvelon. «Зеленский проиграл. Все дело в том, что он пытается сказать, что Россия обстреливает себя», — считает читатель Fanny Robin. «Конфликт, по существу начатый США, поддержала НАТО, нарушив десятилетия мирных обещаний своей экспансией на восток. И вот что приносят нам наши деньги и оружие… ядерная война», — пишет читатель Blastagain. «Ядерные объекты в зоне боевых действий. Одно прямое попадание обычным артиллерийским снарядом — и у вас эффект очень большой грязной бомбы. Это немыслимо», — негодует читатель Pulse911. «Отчаянная попытка вовлечь НАТО. Украина не может победить, наступит момент, когда у вас не будет другого выбора, кроме как отказаться от Востока, потому что мы не вступаем в этом конфликт», — убежден читатель DannyUK. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные лидеры сделали из президента Украины Владимира Зеленского «еще одного монстра». Такое мнение выразили читатели газеты Daily Mail, комментируя новость об ударе ВСУ по Запорожской АЭС. «В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов. Силами российской армии по прикрытию объекта критически важная инфраструктура АЭС не пострадала», — сообщили ранее в Минобороны РФ. «Зеленский пригрозил разбомбить атомные подводные лодки, если не получит от НАТО необходимой ему помощи. Поздравляю, вы создали еще одного монстра», — пишет читатель Alvelon. «Зеленский проиграл. Все дело в том, что он пытается сказать, что Россия обстреливает себя», — считает читатель Fanny Robin. «Конфликт, по существу начатый США, поддержала НАТО, нарушив десятилетия мирных обещаний своей экспансией на восток. И вот что приносят нам наши деньги и оружие… ядерная война», — пишет читатель Blastagain. «Ядерные объекты в зоне боевых действий. Одно прямое попадание обычным артиллерийским снарядом — и у вас эффект очень большой грязной бомбы. Это немыслимо», — негодует читатель Pulse911. «Отчаянная попытка вовлечь НАТО. Украина не может победить, наступит момент, когда у вас не будет другого выбора, кроме как отказаться от Востока, потому что мы не вступаем в этом конфликт», — убежден читатель DannyUK. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее главная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.