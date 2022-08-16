Автоюрист предупредил о мошеннических схемах при продаже машин

Мошенники на фоне дефицита автомобилей и высоких цен на них пытаются обманывать покупателей, устраивая мнимые распродажи. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.
«То, что объявления о распродажах появились, — это мошенничество. Потому что у нас страшный дефицит машин. Мошенники быстро ориентируются и наверняка предлагают такие вещи с целью обмана. Распродажи могут быть со стороны компаний, которые якобы уходят с рынка России. Это европейские и американские. Но у них запас уже заканчивается. Никакой рекламы не дается. Автомобили расходятся по людям, приближенным к этим компаниям», — предупредил Сергей Радько.
Автоюрист отметил, что специальные предложения могут быть способом продать более дорогое авто. «Это может быть одним из видов „заманухи“. Когда покупателя любой ценой притаскивают в автосалон, а там говорят, что такой машины уже нет, но есть другая, правда, дороже, но это в кредит. Идет полная обработка. Человек сам не понимает, как подписывает кучу договоров, берет кредиты, влезает в долги, покупает автомобиль, о котором раньше даже не думал», — объяснил адвокат.
Собеседник агентства подчеркнул, что реальных спецпредложений от продавцов сейчас не встретишь. «Они были, когда на рынке наблюдалась стабильная ситуация и автомобили были в наличии. И тогда дилеры предлагали акции и скидки. Сейчас в наличии можно найти в основном базовые комплектации или машины, от которых отказались покупатели. В основном сейчас все под заказ», — добавил эксперт.
Дефицит авто в России наблюдается после начала спецоперации на Украине. Ряд брендов покинули Россию, еще некоторые остановили производство или уменьшили его масштабы.
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Мошенники на фоне дефицита автомобилей и высоких цен на них пытаются обманывать покупателей, устраивая мнимые распродажи. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU автоюрист, адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько. «То, что объявления о распродажах появились, — это мошенничество. Потому что у нас страшный дефицит машин. Мошенники быстро ориентируются и наверняка предлагают такие вещи с целью обмана. Распродажи могут быть со стороны компаний, которые якобы уходят с рынка России. Это европейские и американские. Но у них запас уже заканчивается. Никакой рекламы не дается. Автомобили расходятся по людям, приближенным к этим компаниям», — предупредил Сергей Радько. Автоюрист отметил, что специальные предложения могут быть способом продать более дорогое авто. «Это может быть одним из видов „заманухи“. Когда покупателя любой ценой притаскивают в автосалон, а там говорят, что такой машины уже нет, но есть другая, правда, дороже, но это в кредит. Идет полная обработка. Человек сам не понимает, как подписывает кучу договоров, берет кредиты, влезает в долги, покупает автомобиль, о котором раньше даже не думал», — объяснил адвокат. Собеседник агентства подчеркнул, что реальных спецпредложений от продавцов сейчас не встретишь. «Они были, когда на рынке наблюдалась стабильная ситуация и автомобили были в наличии. И тогда дилеры предлагали акции и скидки. Сейчас в наличии можно найти в основном базовые комплектации или машины, от которых отказались покупатели. В основном сейчас все под заказ», — добавил эксперт. Дефицит авто в России наблюдается после начала спецоперации на Украине. Ряд брендов покинули Россию, еще некоторые остановили производство или уменьшили его масштабы.