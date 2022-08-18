18 августа 2022

Ozon начнет торговать товарами, бывшими в употреблении

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, доставка, логистика, ozon, озон, экспедитор
Россияне смогут покупать и продавать бывшие в употреблении товары на Ozon Фото:

Маркетплейс Ozon собирается запустить на всю страну сервис онлайн-объявлений для продажи товаров, бывших в употреблении. Такой сервис уже заработал в Ростове-на-Дону.

В начале августа Ozon запустил собственную доску объявлений для продажи подержанных товаров, сообщает «Коммерсант». В компании завили, что запуск сервиса планируется на всей территории России.

Ранее сообщалось, что на Ozon начали продаваться товары, ввезенные в Россию по новой схеме. В основном это электроника, которая появилась на российском рынке с помощью механизма параллельного импорта.

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Маркетплейс Ozon собирается запустить на всю страну сервис онлайн-объявлений для продажи товаров, бывших в употреблении. Такой сервис уже заработал в Ростове-на-Дону. В начале августа Ozon запустил собственную доску объявлений для продажи подержанных товаров, сообщает «Коммерсант». В компании завили, что запуск сервиса планируется на всей территории России. Ранее сообщалось, что на Ozon начали продаваться товары, ввезенные в Россию по новой схеме. В основном это электроника, которая появилась на российском рынке с помощью механизма параллельного импорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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