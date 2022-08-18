Ozon начнет торговать товарами, бывшими в употреблении

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Маркетплейс Ozon собирается запустить на всю страну сервис онлайн-объявлений для продажи товаров, бывших в употреблении. Такой сервис уже заработал в Ростове-на-Дону. В начале августа Ozon запустил собственную доску объявлений для продажи подержанных товаров, сообщает «Коммерсант». В компании завили, что запуск сервиса планируется на всей территории России. Ранее сообщалось, что на Ozon начали продаваться товары, ввезенные в Россию по новой схеме. В основном это электроника, которая появилась на российском рынке с помощью механизма параллельного импорта.