Ozon начал продавать товары, ввезенные по новой схеме

Смартфоны, компьютеры и другая электроника, ввезенные по схеме параллельного импорта, уже доступны для заказа на Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
«Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники. В том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.
Ранее «Связной» первым из российских ритейлеров подтвердил начало продажи электроники, ввезенной в Россию через параллельный импорт. Устройства будут дороже на 10—20%, чем ввезенные до начала спецоперации на Украине.
В мае Минпромторг РФ составил перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Это стало ответом на введенные Евросоюзом и США антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации РФ на Украине.
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Смартфоны, компьютеры и другая электроника, ввезенные по схеме параллельного импорта, уже доступны для заказа на Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. «Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники. В том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе. Ранее «Связной» первым из российских ритейлеров подтвердил начало продажи электроники, ввезенной в Россию через параллельный импорт. Устройства будут дороже на 10—20%, чем ввезенные до начала спецоперации на Украине. В мае Минпромторг РФ составил перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Это стало ответом на введенные Евросоюзом и США антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации РФ на Украине.