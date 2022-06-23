Ozon начал продавать товары, ввезенные по новой схеме

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Город. Курган, ozon, озон, служба доставки озон
На Ozon можно купить электронику, ввезенную по схеме параллельного импорта Фото:

Смартфоны, компьютеры и другая электроника, ввезенные по схеме параллельного импорта, уже доступны для заказа на Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники. В том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Ранее «Связной» первым из российских ритейлеров подтвердил начало продажи электроники, ввезенной в Россию через параллельный импорт. Устройства будут дороже на 10—20%, чем ввезенные до начала спецоперации на Украине.

В мае Минпромторг РФ составил перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Это стало ответом на введенные Евросоюзом и США антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации РФ на Украине.

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Смартфоны, компьютеры и другая электроника, ввезенные по схеме параллельного импорта, уже доступны для заказа на Ozon. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. «Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники. В том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе. Ранее «Связной» первым из российских ритейлеров подтвердил начало продажи электроники, ввезенной в Россию через параллельный импорт. Устройства будут дороже на 10—20%, чем ввезенные до начала спецоперации на Украине. В мае Минпромторг РФ составил перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Это стало ответом на введенные Евросоюзом и США антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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