Экс-посол Украины Мельник: Берлин бросил Киев на произвол судьбы

21 августа 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Бывший посол Украины в Германии обвинил Берлин в том, что они бросили Украину на произвол судьбы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Берлин бросил Киев на произвол судьбы, не оказывая ему никакой помощи. Об этом рассказал в Twitter (заблокирован на территории РФ) экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Уважаемое „светофорное“ правительство, почему игнорируют призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжелого вооружения? Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете», — возмутился Мельник. Под «светофорным правительством» экс-посол имеет ввиду правящую коалицию в ФРГ. В ее состав входят три ключевые партии: социально-демократическая партия, свободно-демократическая партия и партия, основанная на принципах «зеленой» политики. Экс-посол Украины в Германии нередко высказывался неоднозначно, на что немцы реагировали крайне негативно. Например, ранее в Германии назвали Мельника фашистом за его слова о Бандере. Тогда он упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и подчеркнул, что многие люди «еще не готовы предметно обсуждать его». Также власти Германии однажды отклонили заявку экс-посла Украины на проведение выставки разбитой российской техники. На что Мельник заявил, что это «настоящий скандал». В итоге президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста.

Берлин бросил Киев на произвол судьбы, не оказывая ему никакой помощи. Об этом рассказал в Twitter (заблокирован на территории РФ) экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. «Уважаемое „светофорное“ правительство, почему игнорируют призывы собственных специалистов по оборонной политике, требующих поставить Украине значительно больше тяжелого вооружения? Почему Киев оставили в одиночестве в военном отношении? На диете», — возмутился Мельник. Под «светофорным правительством» экс-посол имеет ввиду правящую коалицию в ФРГ. В ее состав входят три ключевые партии: социально-демократическая партия, свободно-демократическая партия и партия, основанная на принципах «зеленой» политики. Экс-посол Украины в Германии нередко высказывался неоднозначно, на что немцы реагировали крайне негативно. Например, ранее в Германии назвали Мельника фашистом за его слова о Бандере. Тогда он упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и подчеркнул, что многие люди «еще не готовы предметно обсуждать его». Также власти Германии однажды отклонили заявку экс-посла Украины на проведение выставки разбитой российской техники. На что Мельник заявил, что это «настоящий скандал». В итоге президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста.