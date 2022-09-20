FT: Великобритания потратит на Украину 2,3 млрд фунтов за год

20 сентября 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

Лиз Трасс воспользуется своим выступлением в ООН, чтобы призвать Запад помогать Украине Фото: официальный сайт правительства Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Генассамблее ООН объявит о планах выделить Украине в 2023 году не меньше 2,3 млрд фунтов. Об этом сообщает Financial Times. «На этой неделе Лиз Трасс сообщит мировым лидерам, что Великобритания выделит на помощь Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Такую же сумму Великобритания выделила Украине в 2022 году», — сообщает Financial Times. В газете также отметили, что Трасс воспользуется своим выступлением в ООН, чтобы призвать Запад усилить поддержку Киева. «Союзники британского премьер-министра заявляют, что на прошлой неделе была осуществлена крупнейшая коммерческая транспортировка боеприпасов со времен Второй мировой войны. Еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, подаренных Великобританией, отправились на передовую на Украине», — добавили в издании. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал условие для создания миссии ЕС по военной помощи Киеву. По его словам, для создания миссии ЕС по военной помощи Украине нужно согласие Киева.

Премьер Великобритании Лиз Трасс во время выступления на Генассамблее ООН объявит о планах выделить Украине в 2023 году не меньше 2,3 млрд фунтов. Об этом сообщает Financial Times. «На этой неделе Лиз Трасс сообщит мировым лидерам, что Великобритания выделит на помощь Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Такую же сумму Великобритания выделила Украине в 2022 году», — сообщает Financial Times. В газете также отметили, что Трасс воспользуется своим выступлением в ООН, чтобы призвать Запад усилить поддержку Киева. «Союзники британского премьер-министра заявляют, что на прошлой неделе была осуществлена крупнейшая коммерческая транспортировка боеприпасов со времен Второй мировой войны. Еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, подаренных Великобританией, отправились на передовую на Украине», — добавили в издании. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал условие для создания миссии ЕС по военной помощи Киеву. По его словам, для создания миссии ЕС по военной помощи Украине нужно согласие Киева.