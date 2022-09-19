19 сентября 2022

Боррель назвал условие для создания миссии ЕС по военной помощи Киеву

Боррель: для создания миссии ЕС по военной помощи Украине необходимо согласие Киева
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Решение ЕС о создании миссии по оказанию военной помощи Украине ожидается в октябре, сообщил Жозеп Боррель Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что для создания миссии ЕС по военной помощи Украине нужно согласие Киева. Он заверил, что работа в этом направлении ведется.

«Мы обсуждаем это. Но, как вы понимаете, она [миссия] должна быть согласована прежде всего с украинцами — каковы их потребности и как мы можем это решить посредством этой миссии. Работа ведется», — сказал Боррель в ходе брифинга. Его слова приводит РИА «Новости». Он выразил надежду, что следующий Совет министров иностранных дел ЕС в октябре сможет принять решение.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что для создания миссии ЕС по военной помощи Украине нужно согласие Киева. Он заверил, что работа в этом направлении ведется. «Мы обсуждаем это. Но, как вы понимаете, она [миссия] должна быть согласована прежде всего с украинцами — каковы их потребности и как мы можем это решить посредством этой миссии. Работа ведется», — сказал Боррель в ходе брифинга. Его слова приводит РИА «Новости». Он выразил надежду, что следующий Совет министров иностранных дел ЕС в октябре сможет принять решение. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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