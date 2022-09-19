Боррель назвал условие для создания миссии ЕС по военной помощи Киеву

Боррель: для создания миссии ЕС по военной помощи Украине необходимо согласие Киева

20 сентября 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Решение ЕС о создании миссии по оказанию военной помощи Украине ожидается в октябре, сообщил Жозеп Боррель Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что для создания миссии ЕС по военной помощи Украине нужно согласие Киева. Он заверил, что работа в этом направлении ведется. «Мы обсуждаем это. Но, как вы понимаете, она [миссия] должна быть согласована прежде всего с украинцами — каковы их потребности и как мы можем это решить посредством этой миссии. Работа ведется», — сказал Боррель в ходе брифинга. Его слова приводит РИА «Новости». Он выразил надежду, что следующий Совет министров иностранных дел ЕС в октябре сможет принять решение. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что для создания миссии ЕС по военной помощи Украине нужно согласие Киева. Он заверил, что работа в этом направлении ведется. «Мы обсуждаем это. Но, как вы понимаете, она [миссия] должна быть согласована прежде всего с украинцами — каковы их потребности и как мы можем это решить посредством этой миссии. Работа ведется», — сказал Боррель в ходе брифинга. Его слова приводит РИА «Новости». Он выразил надежду, что следующий Совет министров иностранных дел ЕС в октябре сможет принять решение. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины вынужденно. Российские войска спасают население Донбасса от постоянных обстрелов и уничтожают украинское тяжелое вооружение. Страны Европы выступили против этого и начали помогать ВСУ — поставлять в Киев оружие.