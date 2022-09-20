В офисе Зеленского заявили, что конфликт на Украине не закончится зимой

20 сентября 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

В офисе Зеленского уточнили, что не намерены завершать конфликт с РФ текущей зимой Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине не завершится этой зимой. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Было бы ошибкой полагать, что конфликт закончится зимой. <…> Он продолжится с такой же интенсивностью», — сказал Подоляк в интервью телеканала Sky News. Кроме того, советник отметил, что у них сформированы следующие шаги по грядущему наступлению. Ранее в США предположили вариант того, что текущая зима осложнит для Украины продолжение конфликта с РФ. Это связано с тем, что зимний период негативно скажется на Европе, и та перестанет оказывать помощь Киеву. РФ начала специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

Конфликт на Украине не завершится этой зимой. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. «Было бы ошибкой полагать, что конфликт закончится зимой. <…> Он продолжится с такой же интенсивностью», — сказал Подоляк в интервью телеканала Sky News. Кроме того, советник отметил, что у них сформированы следующие шаги по грядущему наступлению. Ранее в США предположили вариант того, что текущая зима осложнит для Украины продолжение конфликта с РФ. Это связано с тем, что зимний период негативно скажется на Европе, и та перестанет оказывать помощь Киеву. РФ начала специальную операцию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.