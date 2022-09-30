Зеленский потребовал у Швейцарии передать ему российские активы

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Российские активы в Швейцарии должны быть заблокированы и переданы Украине, считает Зеленский Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию арестовать российские активы и передать их Украине. А также пожелал увеличить поддержку Киеву.

«Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за конфликт на Украине», — передает слова Зеленского официальный сайт президента Украины. Сообщается, что швейцарская сторона на данный момент уже заблокировала российские активы на сумму более 6,8 миллиарда долларов.

Коллективный Запад ввел санкции против России в ответ на проведение РФ специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее Зеленский потребовал наказания и полной изоляции России, если она признает итоги референдумов, сообщает «Царьград». Постпред РФ в ООН Василий Небензя уличил Зеленского в попытке сорвать частичную мобилизацию в России, передает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Швейцарию арестовать российские активы и передать их Украине. А также пожелал увеличить поддержку Киеву. «Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за конфликт на Украине», — передает слова Зеленского официальный сайт президента Украины. Сообщается, что швейцарская сторона на данный момент уже заблокировала российские активы на сумму более 6,8 миллиарда долларов. Коллективный Запад ввел санкции против России в ответ на проведение РФ специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее Зеленский потребовал наказания и полной изоляции России, если она признает итоги референдумов, сообщает «Царьград». Постпред РФ в ООН Василий Небензя уличил Зеленского в попытке сорвать частичную мобилизацию в России, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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