Володин: Путин уведомил Госдуму о желании Донбасса войти в состав России

30 сентября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

В Кремле ждут выступления Путина по освобожденным территориям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Президент РФ Владимир Путин уведомил Госдуму о предложении освобожденным территориям Донбасса войти в состав России. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «Президент РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального Конституционного закона „О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации“ уведомил Государственную Думу о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в РФ в качестве новых субъектов», — говорится в telegram-канале Госдумы. Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных Вооруженными Силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин уведомил Госдуму о предложении освобожденным территориям Донбасса войти в состав России. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «Президент РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального Конституционного закона „О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации“ уведомил Государственную Думу о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о принятии их в РФ в качестве новых субъектов», — говорится в telegram-канале Госдумы. Референдумы по самоопределению Донбасса и других регионов, освобожденных Вооруженными Силами РФ в ходе спецоперации на Украине, прошли с 23 по 27 сентября. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области 87,05% хотят присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Плебисциты на этих территориях признаны состоявшимися. ВСУ неоднократно принимали попытки срыва референдумов на освобожденных территориях, в частности Киев направлял угрозы членам избиркомов, а также усилил обстрелы территорий Донбасса.