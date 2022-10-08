В запорожской ВГА сообщили об ударах по стратегически важному городу

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожью прогремели взрывы

09 октября 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Власти Запорожья: ракеты не несут угрозы мирному населению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В областном центре, временно находящемся под контролем Киева, были слышны взрывы, удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского и иностранными наемниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моем родном Запорожье», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. По его словам, воздушная тревога заработала после первого взрыва. Он также сообщил, что слышна работа ПВО. Он отметил, что «высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению», они с точностью до нескольких метров поражают военные и другие объекты. Ранее Рогов сообщил, что в Штабе оперативного командования «ЮГ» ВСУ в центре Одессы прогремело четыре взрыва. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Рогов заявлял, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области.

В областном центре, временно находящемся под контролем Киева, были слышны взрывы, удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского и иностранными наемниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моем родном Запорожье», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. По его словам, воздушная тревога заработала после первого взрыва. Он также сообщил, что слышна работа ПВО. Он отметил, что «высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению», они с точностью до нескольких метров поражают военные и другие объекты. Ранее Рогов сообщил, что в Штабе оперативного командования «ЮГ» ВСУ в центре Одессы прогремело четыре взрыва. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Рогов заявлял, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области.