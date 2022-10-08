08 октября 2022

В запорожской ВГА сообщили об ударах по стратегически важному городу

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожью прогремели взрывы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, сво, вы
Власти Запорожья: ракеты не несут угрозы мирному населению Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В областном центре, временно находящемся под контролем Киева, были слышны взрывы, удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского и иностранными наемниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моем родном Запорожье», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. По его словам, воздушная тревога заработала после первого взрыва.

Он также сообщил, что слышна работа ПВО. Он отметил, что «высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению», они с точностью до нескольких метров поражают военные и другие объекты.

Ранее Рогов сообщил, что в Штабе оперативного командования «ЮГ» ВСУ в центре Одессы прогремело четыре взрыва. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Рогов заявлял, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В областном центре, временно находящемся под контролем Киева, были слышны взрывы, удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками [президента Украины Владимира] Зеленского и иностранными наемниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моем родном Запорожье», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. По его словам, воздушная тревога заработала после первого взрыва. Он также сообщил, что слышна работа ПВО. Он отметил, что «высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению», они с точностью до нескольких метров поражают военные и другие объекты. Ранее Рогов сообщил, что в Штабе оперативного командования «ЮГ» ВСУ в центре Одессы прогремело четыре взрыва. Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, на котором большинство жителей проголосовали «за». Большая часть региона была освобождена в ходе спецоперации на Украине. Рогов заявлял, что Украина заблокировала выезд на освобожденную часть области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...