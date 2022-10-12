Путин указал Европе на предательство США из-за их продажности 12 октября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 + США сотрудничают только с теми, кто больше заплатит, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе США отправляют свои поставки только тем, кто больше заплатит. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Любые поставки могут „уплыть“ в другие регионы мира, американские танкеры разворачивались на полпути, потому что им предложили большую цену. На помощь Европе тогда пришла Россия. Россия никогда не отказывалась от поставок. И теперь Европа называет „ненадежным поставщиком“ именно Россию», — заявил Путин на пленарном заседании российской энергетической недели. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». США отправляют свои поставки только тем, кто больше заплатит. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Любые поставки могут „уплыть“ в другие регионы мира, американские танкеры разворачивались на полпути, потому что им предложили большую цену. На помощь Европе тогда пришла Россия. Россия никогда не отказывалась от поставок. И теперь Европа называет „ненадежным поставщиком“ именно Россию», — заявил Путин на пленарном заседании российской энергетической недели. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям