Путин указал Европе на предательство США из-за их продажности

США сотрудничают только с теми, кто больше заплатит, заявил Путин
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
США отправляют свои поставки только тем, кто больше заплатит. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Любые поставки могут „уплыть“ в другие регионы мира, американские танкеры разворачивались на полпути, потому что им предложили большую цену. На помощь Европе тогда пришла Россия. Россия никогда не отказывалась от поставок. И теперь Европа называет „ненадежным поставщиком“ именно Россию», — заявил Путин на пленарном заседании российской энергетической недели. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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