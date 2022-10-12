Путин указал Европе на предательство США из-за их продажности

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
США сотрудничают только с теми, кто больше заплатит, заявил Путин Фото:
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Газовый кризис в Европе

США отправляют свои поставки только тем, кто больше заплатит. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Любые поставки могут „уплыть“ в другие регионы мира, американские танкеры разворачивались на полпути, потому что им предложили большую цену. На помощь Европе тогда пришла Россия. Россия никогда не отказывалась от поставок. И теперь Европа называет „ненадежным поставщиком“ именно Россию», — заявил Путин на пленарном заседании российской энергетической недели. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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США отправляют свои поставки только тем, кто больше заплатит. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Любые поставки могут „уплыть“ в другие регионы мира, американские танкеры разворачивались на полпути, потому что им предложили большую цену. На помощь Европе тогда пришла Россия. Россия никогда не отказывалась от поставок. И теперь Европа называет „ненадежным поставщиком“ именно Россию», — заявил Путин на пленарном заседании российской энергетической недели. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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