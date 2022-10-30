Волонтеры из Екатеринбурга отправили посылку с необходимыми вещами для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом рассказал один из волонтеров в соцсетях.
«Мы волонтеры из Екатеринбурга, собрали очередную посылку для наших военнослужащих. Урал своих не бросает», — рассказал екатеринбуржец в сообществе «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте».
По словам мужчины, помощь собирали по заявкам от военнослужащих: «В посылку мы положили все, что просили ребята». Сначала груз с помощью от екатеринбургских волонтеров поедет в Белгород, а после ее доставят военнослужащим на фронт.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целью является помощь мирному населению Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.
Фото: сообщество «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: сообщество «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте»
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Волонтеры из Екатеринбурга отправили посылку с необходимыми вещами для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом рассказал один из волонтеров в соцсетях. «Мы волонтеры из Екатеринбурга, собрали очередную посылку для наших военнослужащих. Урал своих не бросает», — рассказал екатеринбуржец в сообществе «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте». По словам мужчины, помощь собирали по заявкам от военнослужащих: «В посылку мы положили все, что просили ребята». Сначала груз с помощью от екатеринбургских волонтеров поедет в Белгород, а после ее доставят военнослужащим на фронт. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целью является помощь мирному населению Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.