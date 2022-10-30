30 октября 2022
29 октября 2022

Екатеринбургские волонтеры отправили помощь военнослужащим на фронт. Фото, видео

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Отправка добровольцев по мобилизации. Магнитогорск
Волонтеры из Екатеринбурга собрали все необходимое, что просили военнослужащие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Екатеринбурга отправили посылку с необходимыми вещами для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом рассказал один из волонтеров в соцсетях.

«Мы волонтеры из Екатеринбурга, собрали очередную посылку для наших военнослужащих. Урал своих не бросает», — рассказал екатеринбуржец в сообществе «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте».

По словам мужчины, помощь собирали по заявкам от военнослужащих: «В посылку мы положили все, что просили ребята». Сначала груз с помощью от екатеринбургских волонтеров поедет в Белгород, а после ее доставят военнослужащим на фронт.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целью является помощь мирному населению Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.

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Волонтеры из Екатеринбурга отправили посылку с необходимыми вещами для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом рассказал один из волонтеров в соцсетях. «Мы волонтеры из Екатеринбурга, собрали очередную посылку для наших военнослужащих. Урал своих не бросает», — рассказал екатеринбуржец в сообществе «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте». По словам мужчины, помощь собирали по заявкам от военнослужащих: «В посылку мы положили все, что просили ребята». Сначала груз с помощью от екатеринбургских волонтеров поедет в Белгород, а после ее доставят военнослужащим на фронт. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целью является помощь мирному населению Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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