Екатеринбургские волонтеры отправили помощь военнослужащим на фронт. Фото, видео

31 октября 2022 в 03:42 Размер текста - 17 +

Волонтеры из Екатеринбурга собрали все необходимое, что просили военнослужащие Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры из Екатеринбурга отправили посылку с необходимыми вещами для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом рассказал один из волонтеров в соцсетях. «Мы волонтеры из Екатеринбурга, собрали очередную посылку для наших военнослужащих. Урал своих не бросает», — рассказал екатеринбуржец в сообществе «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте». По словам мужчины, помощь собирали по заявкам от военнослужащих: «В посылку мы положили все, что просили ребята». Сначала груз с помощью от екатеринбургских волонтеров поедет в Белгород, а после ее доставят военнослужащим на фронт. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целью является помощь мирному населению Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны. Фото: сообщество «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте»

Волонтеры из Екатеринбурга отправили посылку с необходимыми вещами для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом рассказал один из волонтеров в соцсетях. «Мы волонтеры из Екатеринбурга, собрали очередную посылку для наших военнослужащих. Урал своих не бросает», — рассказал екатеринбуржец в сообществе «Наш Компрессорный (Екатеринбург)» в соцсети «ВКонтакте». По словам мужчины, помощь собирали по заявкам от военнослужащих: «В посылку мы положили все, что просили ребята». Сначала груз с помощью от екатеринбургских волонтеров поедет в Белгород, а после ее доставят военнослужащим на фронт. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля. Ее целью является помощь мирному населению Донбасса, а также демилитаризация и денацификация страны.