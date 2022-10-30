30 октября 2022

Сотрудник якутской колонии приносил заключенным телефоны за деньги

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В Якутии обвиняемый принес заключенному мобильный телефон за вознаграждение Фото:

В Якутии суд рассмотрит дело в отношении сотрудника исправительной колонии. Обвиняемого осудят за взятки от заключенных. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

«Фигурант работал в одной из колоний республики Саха. Там он согласился за вознаграждение принести и передать заключенному мобильные телефоны. За это сотрудник Федеральных служб исполнений наказаний (ФСИН) лично получил деньги, тогда его задержали бойцы Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на информацию СКР.

По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий». А также части 3 статьи 290 «Получение взятки» Уголовного кодекса (УК) РФ.

Ранее прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение бывшему сотруднику исправительной колонии №2. Обвиняемый за деньги проносил на ее территорию сотовые телефоны и наркотики.

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В Якутии суд рассмотрит дело в отношении сотрудника исправительной колонии. Обвиняемого осудят за взятки от заключенных. Об этом заявили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). «Фигурант работал в одной из колоний республики Саха. Там он согласился за вознаграждение принести и передать заключенному мобильные телефоны. За это сотрудник Федеральных служб исполнений наказаний (ФСИН) лично получил деньги, тогда его задержали бойцы Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону», — пишет Lenta.ru, ссылаясь на информацию СКР. По факту произошедшего возбуждено дело по пункту «е» части 3 статьи 286 «Превышение должностных полномочий». А также части 3 статьи 290 «Получение взятки» Уголовного кодекса (УК) РФ. Ранее прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение бывшему сотруднику исправительной колонии №2. Обвиняемый за деньги проносил на ее территорию сотовые телефоны и наркотики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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