Дорога на Троицком тракте будет также уменьшена в четыре раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске снесут жилые дома и уменьшат ширину дороги на Троицком тракте для сохранения микрорайона. Проект рассмотрят в Доме архитектора на публичных слушаниях 24 ноября, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Провести публичные слушания 24 ноября 2022 года по рассмотрению документации по планировке территории в границах Троицкого тракта, улиц Рылеева, Троицкой, Гоголя в Советском районе Челябинска. Организовать собрание участников 24 ноября 2022 года в 13 часов 30 минут в Доме архитектора по адресу: город Челябинск, проспект Ленина, 41А», — говорится в документации.

Проект разработан управлением по градостроительному проектированию Челябинска. Согласно документации, в границах Троицкого тракта снесут три жилых дома и одно нежилое здание. Сама дорога будет уменьшена с 200 до 45,9 метра с целью сохранения существующего микрорайона, рассказала URA.RU руководитель проекта Динара Каримова.

«Жители этого микрорайона обращались в администрацию, которая приняла решение о том, что нужно разработать проект межевания. Границы улицы меняют, чтобы максимально сохранить застройку и, насколько возможно, убрать красную линию к Троицкому тракту», — сообщила Каримова.

По словам Каримовой, 45,9 метра — максимально допустимая ширина дороги, при этом улично-дорожная сеть от этого никак не пострадает. Будет ли одобрен проект, станет известно на публичных слушаниях 24 ноября.