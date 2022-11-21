Депутаты Госдумы обратились к Западу из-за расстрела российских военнопленных

Госдума призвала помочь найти виновных в расстреле военнопленных
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Депутаты Госдумы призвали иностранных коллег осудить Украину за расстрел российских военнопленных и попросили помочь найти виновных. Совместное заявление парламентариев опубликовано на сайте Госдумы.
«Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима. Содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — указано в заявлении.
Также российские парламентарии призвали «коллективный Запад» перестать помогать «неонацистской идеологии». По мнению депутатов, ее приверженцы толкают «мир к глобальной катастрофе».