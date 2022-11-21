21 ноября 2022

Депутаты Госдумы обратились к Западу из-за расстрела российских военнопленных

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Виды на здание Государственной думы. Москва, госдума, государственная дума, скульптура, георгий победоносец, земной шар, глобус
Госдума призвала помочь найти виновных в расстреле военнопленных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутаты Госдумы призвали иностранных коллег осудить Украину за расстрел российских военнопленных и попросили помочь найти виновных. Совместное заявление парламентариев опубликовано на сайте Госдумы.

«Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима. Содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — указано в заявлении.

Также российские парламентарии призвали «коллективный Запад» перестать помогать «неонацистской идеологии». По мнению депутатов, ее приверженцы толкают «мир к глобальной катастрофе».

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Депутаты Госдумы призвали иностранных коллег осудить Украину за расстрел российских военнопленных и попросили помочь найти виновных. Совместное заявление парламентариев опубликовано на сайте Госдумы. «Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима. Содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — указано в заявлении. Также российские парламентарии призвали «коллективный Запад» перестать помогать «неонацистской идеологии». По мнению депутатов, ее приверженцы толкают «мир к глобальной катастрофе».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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