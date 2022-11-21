Депутаты Госдумы обратились к Западу из-за расстрела российских военнопленных

22 ноября 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Госдума призвала помочь найти виновных в расстреле военнопленных Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Госдумы призвали иностранных коллег осудить Украину за расстрел российских военнопленных и попросили помочь найти виновных. Совместное заявление парламентариев опубликовано на сайте Госдумы. «Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима. Содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — указано в заявлении. Также российские парламентарии призвали «коллективный Запад» перестать помогать «неонацистской идеологии». По мнению депутатов, ее приверженцы толкают «мир к глобальной катастрофе».

Депутаты Госдумы призвали иностранных коллег осудить Украину за расстрел российских военнопленных и попросили помочь найти виновных. Совместное заявление парламентариев опубликовано на сайте Госдумы. «Депутаты Государственной Думы призывают парламенты государств мира однозначно осудить преступления киевского режима. Содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного убийства, а также их покровителей», — указано в заявлении. Также российские парламентарии призвали «коллективный Запад» перестать помогать «неонацистской идеологии». По мнению депутатов, ее приверженцы толкают «мир к глобальной катастрофе».