Украинские силовики хитрым образом выманивали ополченцев ДНР

Спецслужбы Украины фабриковали уголовные дела против жен ополченцев, чтобы выманить их

02 декабря 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

Украинские силовики фабриковали уголовные дела против жен ополченцев Фото: houstondwi_photos/Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецслужбы Украины фабриковали уголовные дела против жен ополченцев, чтобы с помощью угроз и шантажа выманивать участников донбасского ополчения для последующего захвата. Об этом рассказала одна из осужденных украинским судом по вымышленному поводу Евгения Скидан. «У меня был гражданский муж, служивший в ополчении с 2014 года, в один из дней я поехала к нему, в место его дислокации, там мы фотографировались на фоне российского флага и он это выложил в интернет. Позже меня задержал украинский отдел по борьбе с оргпреступностью, и меня обвинили в том, что я якобы передавала „подельнику“ оружие и наркотики, украинские силовики заявили, что мне дадут от 8 до 15 лет, но если муж приедет к ним, то смягчат срок до условного», — поделилась с РИА Новости Скидан. Женщина успела предупредить своего мужа о том, что его хотят видеть на подконтрольной Украине территории. После этого они больше не общались, а Скидан провела в заключении восемь лет. Специальная военная операция была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Основными целями СВО являются помощь жителям Донбасса и демилитаризация Украины.

Спецслужбы Украины фабриковали уголовные дела против жен ополченцев, чтобы с помощью угроз и шантажа выманивать участников донбасского ополчения для последующего захвата. Об этом рассказала одна из осужденных украинским судом по вымышленному поводу Евгения Скидан. «У меня был гражданский муж, служивший в ополчении с 2014 года, в один из дней я поехала к нему, в место его дислокации, там мы фотографировались на фоне российского флага и он это выложил в интернет. Позже меня задержал украинский отдел по борьбе с оргпреступностью, и меня обвинили в том, что я якобы передавала „подельнику“ оружие и наркотики, украинские силовики заявили, что мне дадут от 8 до 15 лет, но если муж приедет к ним, то смягчат срок до условного», — поделилась с РИА Новости Скидан. Женщина успела предупредить своего мужа о том, что его хотят видеть на подконтрольной Украине территории. После этого они больше не общались, а Скидан провела в заключении восемь лет. Специальная военная операция была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Основными целями СВО являются помощь жителям Донбасса и демилитаризация Украины.