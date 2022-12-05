В США уличили Зеленского во лжи о России

The Responsible Statecraft: Киев использовал Минские соглашения для наращивания сил

05 декабря 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Зеленского обвинили в нарушении Минских договоренностей Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина использовала Минские соглашения для наращивания военных сил перед нарушением договоренностей. Об этом заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft. «Слова [президента Украины Владимира] Зеленского на Бали, хотя и были выбраны дипломатично для его аудитории, не совсем точно отражали историю. Не Россия использовала предоставленное соглашением время для наращивания своих сил перед нарушением соглашения. Это была Украина», — говорится в публикации. Как отмечает автор статьи, украинские власти не скрывают, что заключили соглашение только для того, чтобы потянуть время. К тому же сам Зеленский, по словам журналиста, не стремился выполнить данные украинской стороной обязательства. Ранее Зеленский заявил, что не допустит «никакого «Минска-3», потому что, по его мнению, Минские договоренности дали Москве время для наращивания сил. Минские соглашения были подписаны в 2014 году и предусматривали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Однако договоренности постоянно нарушались Киевом, на протяжении восьми лет ВСУ обстреливали Донбасс.

Украина использовала Минские соглашения для наращивания военных сил перед нарушением договоренностей. Об этом заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft. «Слова [президента Украины Владимира] Зеленского на Бали, хотя и были выбраны дипломатично для его аудитории, не совсем точно отражали историю. Не Россия использовала предоставленное соглашением время для наращивания своих сил перед нарушением соглашения. Это была Украина», — говорится в публикации. Как отмечает автор статьи, украинские власти не скрывают, что заключили соглашение только для того, чтобы потянуть время. К тому же сам Зеленский, по словам журналиста, не стремился выполнить данные украинской стороной обязательства. Ранее Зеленский заявил, что не допустит «никакого «Минска-3», потому что, по его мнению, Минские договоренности дали Москве время для наращивания сил. Минские соглашения были подписаны в 2014 году и предусматривали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Однако договоренности постоянно нарушались Киевом, на протяжении восьми лет ВСУ обстреливали Донбасс.