Украина использовала Минские соглашения для наращивания военных сил перед нарушением договоренностей. Об этом заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.
«Слова [президента Украины Владимира] Зеленского на Бали, хотя и были выбраны дипломатично для его аудитории, не совсем точно отражали историю. Не Россия использовала предоставленное соглашением время для наращивания своих сил перед нарушением соглашения. Это была Украина», — говорится в публикации.
Как отмечает автор статьи, украинские власти не скрывают, что заключили соглашение только для того, чтобы потянуть время. К тому же сам Зеленский, по словам журналиста, не стремился выполнить данные украинской стороной обязательства.
Ранее Зеленский заявил, что не допустит «никакого «Минска-3», потому что, по его мнению, Минские договоренности дали Москве время для наращивания сил. Минские соглашения были подписаны в 2014 году и предусматривали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Однако договоренности постоянно нарушались Киевом, на протяжении восьми лет ВСУ обстреливали Донбасс.
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Украина использовала Минские соглашения для наращивания военных сил перед нарушением договоренностей. Об этом заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft. «Слова [президента Украины Владимира] Зеленского на Бали, хотя и были выбраны дипломатично для его аудитории, не совсем точно отражали историю. Не Россия использовала предоставленное соглашением время для наращивания своих сил перед нарушением соглашения. Это была Украина», — говорится в публикации. Как отмечает автор статьи, украинские власти не скрывают, что заключили соглашение только для того, чтобы потянуть время. К тому же сам Зеленский, по словам журналиста, не стремился выполнить данные украинской стороной обязательства. Ранее Зеленский заявил, что не допустит «никакого «Минска-3», потому что, по его мнению, Минские договоренности дали Москве время для наращивания сил. Минские соглашения были подписаны в 2014 году и предусматривали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Однако договоренности постоянно нарушались Киевом, на протяжении восьми лет ВСУ обстреливали Донбасс.