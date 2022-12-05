В США уличили Зеленского во лжи о России

The Responsible Statecraft: Киев использовал Минские соглашения для наращивания сил
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленского обвинили в нарушении Минских договоренностей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина использовала Минские соглашения для наращивания военных сил перед нарушением договоренностей. Об этом заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.

«Слова [президента Украины Владимира] Зеленского на Бали, хотя и были выбраны дипломатично для его аудитории, не совсем точно отражали историю. Не Россия использовала предоставленное соглашением время для наращивания своих сил перед нарушением соглашения. Это была Украина», — говорится в публикации.

Как отмечает автор статьи, украинские власти не скрывают, что заключили соглашение только для того, чтобы потянуть время. К тому же сам Зеленский, по словам журналиста, не стремился выполнить данные украинской стороной обязательства.

Ранее Зеленский заявил, что не допустит «никакого «Минска-3», потому что, по его мнению, Минские договоренности дали Москве время для наращивания сил. Минские соглашения были подписаны в 2014 году и предусматривали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Однако договоренности постоянно нарушались Киевом, на протяжении восьми лет ВСУ обстреливали Донбасс.

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Украина использовала Минские соглашения для наращивания военных сил перед нарушением договоренностей. Об этом заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft. «Слова [президента Украины Владимира] Зеленского на Бали, хотя и были выбраны дипломатично для его аудитории, не совсем точно отражали историю. Не Россия использовала предоставленное соглашением время для наращивания своих сил перед нарушением соглашения. Это была Украина», — говорится в публикации. Как отмечает автор статьи, украинские власти не скрывают, что заключили соглашение только для того, чтобы потянуть время. К тому же сам Зеленский, по словам журналиста, не стремился выполнить данные украинской стороной обязательства. Ранее Зеленский заявил, что не допустит «никакого «Минска-3», потому что, по его мнению, Минские договоренности дали Москве время для наращивания сил. Минские соглашения были подписаны в 2014 году и предусматривали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Однако договоренности постоянно нарушались Киевом, на протяжении восьми лет ВСУ обстреливали Донбасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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