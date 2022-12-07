Сенатор Клишас рассказал о возможности вернуть смертную казнь в РФ

Сентатор Клишас считает возможным снятие моратория на смертную казнь только при принятии новой Конституции

08 декабря 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

По мнению Клишаса, вернуть смертную казнь в РФ можно только приняв новую Конституцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вернуть смертную казнь в Россию возможно, однако парламентарии не обсуждают всерьез подобные инициативы. Подобное решение допустимо лишь в случае принятия новой Конституции. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Я уверен, что никто из-за возвращения смертной казни принимать новую Конституцию не будет», — заявил Клишас в интервью «Ведомостям». По мнению сенатора, сейчас вернуть смертную казнь в Россию невозможно, поскольку действующее законодательство не допускает такого решения. Однако Клишас предположил, что при принятии другой Конституции снятие моратория на смертную казнь окажется реальным. Тем не менее, политик заверил, что ни один человек в парламенте РФ не обсуждает сегодня такие вопросы. Клишас подчеркнул, что новые регионы РФ так же не имеют права приговорить человека к смертной казни, поскольку на данные территории теперь распространяется законодательство РФ. Сенатор также оценил высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности снять мораторий на смертную казнь. По мнению Клишаса, посты Медведева не содержат противозаконного контента и выполняют свою функцию, которая заключается в том, чтобы вызвать интерес к определенным темам и спровоцировать дискуссию. Ранее Клишас поспорил с Медведевым о возвращении смертной казни. Сенатор заявил, что возврат к смертной казни при действующей Конституции исключен. Он также подчеркнул, что такую позицию сегодня публично отстаивает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, с которым Клишас полностью солидарен. Кроме того, президент России Владимир Путин озвучил свою позицию по возвращению смертной казни в законодательство РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вернуть смертную казнь в Россию возможно, однако парламентарии не обсуждают всерьез подобные инициативы. Подобное решение допустимо лишь в случае принятия новой Конституции. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Я уверен, что никто из-за возвращения смертной казни принимать новую Конституцию не будет», — заявил Клишас в интервью «Ведомостям». По мнению сенатора, сейчас вернуть смертную казнь в Россию невозможно, поскольку действующее законодательство не допускает такого решения. Однако Клишас предположил, что при принятии другой Конституции снятие моратория на смертную казнь окажется реальным. Тем не менее, политик заверил, что ни один человек в парламенте РФ не обсуждает сегодня такие вопросы. Клишас подчеркнул, что новые регионы РФ так же не имеют права приговорить человека к смертной казни, поскольку на данные территории теперь распространяется законодательство РФ. Сенатор также оценил высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности снять мораторий на смертную казнь. По мнению Клишаса, посты Медведева не содержат противозаконного контента и выполняют свою функцию, которая заключается в том, чтобы вызвать интерес к определенным темам и спровоцировать дискуссию. Ранее Клишас поспорил с Медведевым о возвращении смертной казни. Сенатор заявил, что возврат к смертной казни при действующей Конституции исключен. Он также подчеркнул, что такую позицию сегодня публично отстаивает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, с которым Клишас полностью солидарен. Кроме того, президент России Владимир Путин озвучил свою позицию по возвращению смертной казни в законодательство РФ.