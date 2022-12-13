Совет ЕС решил дать статус кандидата еще одной стране Боснии и Герцеговине хотят дать статус кандидата в ЕС 13 декабря 2022 в 18:10 Размер текста - 17 + Босния и Герцеговина может стать кандидатом в ЕС, сообщается на официальном сайте Евросоюза Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Евросоюз (ЕС) хочет дать статус кандидата для вступления в союз Боснии и Герцеговине. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС. «Совет рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата. Совет ожидает подтверждения этого решения декабрьским Европейским советом», — уточняется на сайте. Уточняется, что рекомендации были получены и Комиссией от 12 октября 2022 года. Ранее Босния выступила с протестом против антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии назвала Украину, Молдавию и Грузию будущим Евросоюза (ЕС). Евросоюз (ЕС) хочет дать статус кандидата для вступления в союз Боснии и Герцеговине. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС. «Совет рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата. Совет ожидает подтверждения этого решения декабрьским Европейским советом», — уточняется на сайте. Уточняется, что рекомендации были получены и Комиссией от 12 октября 2022 года. Ранее Босния выступила с протестом против антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии назвала Украину, Молдавию и Грузию будущим Евросоюза (ЕС). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям