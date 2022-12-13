Совет ЕС решил дать статус кандидата еще одной стране

Евросоюз (ЕС) хочет дать статус кандидата для вступления в союз Боснии и Герцеговине. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.
«Совет рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата. Совет ожидает подтверждения этого решения декабрьским Европейским советом», — уточняется на сайте. Уточняется, что рекомендации были получены и Комиссией от 12 октября 2022 года.
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Евросоюз (ЕС) хочет дать статус кандидата для вступления в союз Боснии и Герцеговине. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС. «Совет рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата. Совет ожидает подтверждения этого решения декабрьским Европейским советом», — уточняется на сайте. Уточняется, что рекомендации были получены и Комиссией от 12 октября 2022 года. Ранее Босния выступила с протестом против антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии назвала Украину, Молдавию и Грузию будущим Евросоюза (ЕС).