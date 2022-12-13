Совет ЕС решил дать статус кандидата еще одной стране

Боснии и Герцеговине хотят дать статус кандидата в ЕС
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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
Босния и Герцеговина может стать кандидатом в ЕС, сообщается на официальном сайте Евросоюза Фото:

Евросоюз (ЕС) хочет дать статус кандидата для вступления в союз Боснии и Герцеговине. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС.

«Совет рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата. Совет ожидает подтверждения этого решения декабрьским Европейским советом», — уточняется на сайте. Уточняется, что рекомендации были получены и Комиссией от 12 октября 2022 года.

Ранее Босния выступила с протестом против антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии назвала Украину, Молдавию и Грузию будущим Евросоюза (ЕС).

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Евросоюз (ЕС) хочет дать статус кандидата для вступления в союз Боснии и Герцеговине. Об этом сообщается на официальном сайте ЕС. «Совет рекомендует предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата. Совет ожидает подтверждения этого решения декабрьским Европейским советом», — уточняется на сайте. Уточняется, что рекомендации были получены и Комиссией от 12 октября 2022 года. Ранее Босния выступила с протестом против антироссийских санкций. Глава Еврокомиссии назвала Украину, Молдавию и Грузию будущим Евросоюза (ЕС).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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