Пушилин призвал взять Чернигов и Одессу, в Киеве слышны взрывы: главное к 14 декабря

14 декабря 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Российская армия взяла под контроль Водяное к Донецкой народной республике. Врио главы ДНР Денис Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 14 декабря.