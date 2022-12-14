Пушилин призвал взять Чернигов и Одессу, в Киеве слышны взрывы: главное к 14 декабря

Российские военные отбили атаки ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия взяла под контроль Водяное к Донецкой народной республике. Врио главы ДНР Денис Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 14 декабря.
- Российские военные взяли под контроль основную часть села Водяное в ДНР. Также армия РФ отбила атаки ВСУ на южнодонецком направлении в районе населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное, передает Пятый канал;
- Врио главы ДНР Денис Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов. ВСУ готовят диверсии на Сватовском направлении, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко;
- В Офисе президента Украины сообщили, что провели обмен пленными с Россией. На Украину вернулись 64 солдата, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак;
- В Киеве прогремели взрывы, рассказал мэр города Виталий Кличко. Украина и Запад «могут сломаться», если конфликт затянется на всю зиму, сообщило издание Bloomberg;
- США могут отправить Украине ЗРК Patriot, условием является умение ВСУ пользоваться этим вооружением, сообщила газета Washington Post. Россия будет воспринимать эти комплексы как военную цель, заявили в Кремле. Поставки ЗРК Patriot спровоцируют конфликт НАТО и РФ, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
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