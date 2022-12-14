Пушилин призвал взять Чернигов и Одессу, в Киеве слышны взрывы: главное к 14 декабря

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
Российские военные отбили атаки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия взяла под контроль Водяное к Донецкой народной республике. Врио главы ДНР Денис Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 14 декабря.

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Российская армия взяла под контроль Водяное к Донецкой народной республике. Врио главы ДНР Денис Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 14 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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