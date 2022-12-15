США ввели санкции против членов правительства и банков РФ

15 декабря 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

США расширили санкционный список Фото: Владимир Андреев © URA.RU США ввели ограничения против российских банков ВТБ и «Росбанк», а также членов правительства РФ. Об этом сообщили в Минфине США. В санкционном списке оказались ВТБ, «Росбанк», министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР, владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин и члены его семьи, однако США не стали вводить санкции против самой организации. Под ограничения попали также члены совета директоров РЖД, первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, указано на сайте Минфина США . Санкции ввели против губернаторов Калининградской области Антона Алиханова, Белгородской области Вячеслава Гладкова, Курской области Романа Старовойта, Московской области Андрея Ворбьева и других. США вводят антироссийские из-за спецоперации на Украине. Ранее о планах ввести ограничения против Потанина сообщала газета The Wall Street Journal. Также над санкциями работает Евросоюз, но пока девятый пакет санкций не согласован из-за разногласий между членами объединения.

США ввели ограничения против российских банков ВТБ и «Росбанк», а также членов правительства РФ. Об этом сообщили в Минфине США. В санкционном списке оказались ВТБ, «Росбанк», министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР, владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин и члены его семьи, однако США не стали вводить санкции против самой организации. Под ограничения попали также члены совета директоров РЖД, первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, указано на сайте Минфина США. Санкции ввели против губернаторов Калининградской области Антона Алиханова, Белгородской области Вячеслава Гладкова, Курской области Романа Старовойта, Московской области Андрея Ворбьева и других. США вводят антироссийские из-за спецоперации на Украине. Ранее о планах ввести ограничения против Потанина сообщала газета The Wall Street Journal. Также над санкциями работает Евросоюз, но пока девятый пакет санкций не согласован из-за разногласий между членами объединения.