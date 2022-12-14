WSJ: США готовят санкции против главы «Норникеля» Потанина

14 декабря 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

США могут ввести санкции в адрес главы «Норильского никеля» Владимира Потанина, пишет The Wall Street Journal Фото: официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти США обдумывают введение санкций против владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «В четверг американские власти могут ввести санкции против главы „Норникеля“ Владимира Потанина и некоторых его компаний», — сказано в материале газеты . Там подчеркнули, что санкции будут направлены исключительно в адрес Потанина, а не самого «Норникеля». При этом под удар санкций могут попасть такие компании, как «Росбанк» и «Интеррос», к которым также имеет отношение глава горно-металлургической компании. Под ограничения попадут и некоторые члены российского правительства, добавляет WSJ. Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что новый пакет санкций удастся согласовать до конца недели. РФ начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. После начала СВО в отношении РФ начали вводиться санкции.

Власти США обдумывают введение санкций против владельца «Норильского никеля» Владимира Потанина. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «В четверг американские власти могут ввести санкции против главы „Норникеля“ Владимира Потанина и некоторых его компаний», — сказано в материале газеты. Там подчеркнули, что санкции будут направлены исключительно в адрес Потанина, а не самого «Норникеля». При этом под удар санкций могут попасть такие компании, как «Росбанк» и «Интеррос», к которым также имеет отношение глава горно-металлургической компании. Под ограничения попадут и некоторые члены российского правительства, добавляет WSJ. Ранее страны Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что новый пакет санкций удастся согласовать до конца недели. РФ начала спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. После начала СВО в отношении РФ начали вводиться санкции.