15 декабря 2022

Госдеп: США не планируют обрушить всю финансовую систему России

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В Госдепе сообщили о целях санкций против финансовой системы РФ Фото:
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У США нет цели обрушить всю финансовую систему России, и Вашингтон старается не блокировать работу глобального рынка. Об этом заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О’Брайен.

«Мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу. Мы считаем жизненно важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать», — заявил О’Брайен во время брифинга. Информацию передает РИА Новости.

По его словам, США внимательно изучают список банков перед введением ограничений. Вашингтон стремится смягчить последствия, которые могут начаться, если у банка не будет возможности выполнять операции.

США 15 декабря ввели санкции против ВТБ и «Росбанка». Также в списке компания «Интеррос», члены правительства, российские губернаторы и предприниматель Владимир Потанин, сообщает «Ридус». Неделю назад в США сообщили, что Вашингтон и его союзники заморозили активы россиян на 30 миллиардов долларов.

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У США нет цели обрушить всю финансовую систему России, и Вашингтон старается не блокировать работу глобального рынка. Об этом заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О’Брайен. «Мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу. Мы считаем жизненно важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать», — заявил О’Брайен во время брифинга. Информацию передает РИА Новости. По его словам, США внимательно изучают список банков перед введением ограничений. Вашингтон стремится смягчить последствия, которые могут начаться, если у банка не будет возможности выполнять операции. США 15 декабря ввели санкции против ВТБ и «Росбанка». Также в списке компания «Интеррос», члены правительства, российские губернаторы и предприниматель Владимир Потанин, сообщает «Ридус». Неделю назад в США сообщили, что Вашингтон и его союзники заморозили активы россиян на 30 миллиардов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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