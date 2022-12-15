Госдеп: США не планируют обрушить всю финансовую систему России

15 декабря 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

В Госдепе сообщили о целях санкций против финансовой системы РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У США нет цели обрушить всю финансовую систему России, и Вашингтон старается не блокировать работу глобального рынка. Об этом заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О’Брайен. «Мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу. Мы считаем жизненно важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать», — заявил О’Брайен во время брифинга. Информацию передает РИА Новости. По его словам, США внимательно изучают список банков перед введением ограничений. Вашингтон стремится смягчить последствия, которые могут начаться, если у банка не будет возможности выполнять операции. США 15 декабря ввели санкции против ВТБ и «Росбанка». Также в списке компания «Интеррос», члены правительства, российские губернаторы и предприниматель Владимир Потанин, сообщает «Ридус». Неделю назад в США сообщили, что Вашингтон и его союзники заморозили активы россиян на 30 миллиардов долларов.

У США нет цели обрушить всю финансовую систему России, и Вашингтон старается не блокировать работу глобального рынка. Об этом заявил координатор по санкционной политике госдепартамента Джеймс О’Брайен. «Мы рассматриваем это как постепенный процесс, а не как одну беспощадную попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу. Мы считаем жизненно важным, чтобы глобальный рынок продолжал функционировать», — заявил О’Брайен во время брифинга. Информацию передает РИА Новости. По его словам, США внимательно изучают список банков перед введением ограничений. Вашингтон стремится смягчить последствия, которые могут начаться, если у банка не будет возможности выполнять операции. США 15 декабря ввели санкции против ВТБ и «Росбанка». Также в списке компания «Интеррос», члены правительства, российские губернаторы и предприниматель Владимир Потанин, сообщает «Ридус». Неделю назад в США сообщили, что Вашингтон и его союзники заморозили активы россиян на 30 миллиардов долларов.