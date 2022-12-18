Портал «Объясняем.рф» раскрыл новую схему мошенников в Telegram

Портал «Объясняем.рф» рассказал о краже мошенниками аккаунтов в Telegram

18 декабря 2022 в 12:55 Размер текста - 17 +

Мошенники рассылали предложения о премиум-подписке Фото: Анна Майорова © URA.RU Мошенники предпринимают попытки массовой кражи аккаунтов, рассылая пользователям предложения о премиум-подписке от лица их знакомых. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф». «Мошенники рассылали пользователям от лица их знакомых сообщения об отправке подарка — подписки на „Телеграм Премиум“», — говорится в telegram-канале портала. Откликнувшимся пользователям приходил код, после ввода которого мошенники получали контроль над аккаунтом. В дальнейшем уже от имени этого аккаунта злоумышленники продолжали рассылать предложения другим пользователям из списка контактов. Отказ от перехода по сомнительным ссылкам позволит защитить себя от таких случаев. Помимо этого, включение двухфакторной аутентификации также позволит обезопасить себя от мошенников, посоветовали в «Объясняем.рф».

Мошенники предпринимают попытки массовой кражи аккаунтов, рассылая пользователям предложения о премиум-подписке от лица их знакомых. Об этом сообщает портал «Объясняем.рф». «Мошенники рассылали пользователям от лица их знакомых сообщения об отправке подарка — подписки на „Телеграм Премиум“», — говорится в telegram-канале портала. Откликнувшимся пользователям приходил код, после ввода которого мошенники получали контроль над аккаунтом. В дальнейшем уже от имени этого аккаунта злоумышленники продолжали рассылать предложения другим пользователям из списка контактов. Отказ от перехода по сомнительным ссылкам позволит защитить себя от таких случаев. Помимо этого, включение двухфакторной аутентификации также позволит обезопасить себя от мошенников, посоветовали в «Объясняем.рф».