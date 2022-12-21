Психолог объяснила, как правильно дарить подарки детям на Новый год

Психолог Бучкова посоветовала не дарить детям одежду на Новый год

21 декабря 2022 в 09:18 Размер текста - 17 +

При выборе подарка для ребенка лучше отдавать предпочтение игрушкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если родитель самостоятельно выбирает подарок ребенку, то стоит учитывать его возраст, сообщила психолог Алла Бучкова. Она также посоветовала отдавать предпочтение игрушкам, а не одежде. Психолог посоветовала дарить малышам до двух лет сенсорные игрушки. Им не стоит покупать дорогие вещи, потому что презент может быстро прийти в негодность, передает « Ридус » со ссылкой на слова Бучковой;

Детей с трех до пяти лет можно порадовать сюжетно-ролевыми играми, которые будут развивать фантазию. В этом возрасте уже можно спрашивать у ребенка о его пожеланиях к подарку. Лучше предложить ему выбрать один из нескольких подарков, чтобы он не был дезориентирован выбором, отметила психолог;

С шести до семи лет подойдут познавательные игры и книги, которые будут формировать мотивацию к учебе. Также подойдут подарки, помогающие улучшить психологическую обстановку в семье и порадуют всех ее членов. Например, настольные игры, квесты или боулинг; Психолог Алла Бучкова посоветовала дарить детям до семи лет игрушки и не покупать одежду в качестве подарка. Исключением является случай, когда ребенок сам хочет какой-то определенный предмет гардероба, отметила она. Также не рекомендуется дарить дошкольникам фигурки героев фильмов и мультфильмов, так как они не развивают фантазию. Бучкова посоветовала не дарить гаджеты и домашних животных в таком возрасте.

Если родитель самостоятельно выбирает подарок ребенку, то стоит учитывать его возраст, сообщила психолог Алла Бучкова. Она также посоветовала отдавать предпочтение игрушкам, а не одежде. Психолог Алла Бучкова посоветовала дарить детям до семи лет игрушки и не покупать одежду в качестве подарка. Исключением является случай, когда ребенок сам хочет какой-то определенный предмет гардероба, отметила она. Также не рекомендуется дарить дошкольникам фигурки героев фильмов и мультфильмов, так как они не развивают фантазию. Бучкова посоветовала не дарить гаджеты и домашних животных в таком возрасте.