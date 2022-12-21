Психолог объяснила, как правильно дарить подарки детям на Новый год

При выборе подарка для ребенка лучше отдавать предпочтение игрушкам
Если родитель самостоятельно выбирает подарок ребенку, то стоит учитывать его возраст, сообщила психолог Алла Бучкова. Она также посоветовала отдавать предпочтение игрушкам, а не одежде.
- Психолог посоветовала дарить малышам до двух лет сенсорные игрушки. Им не стоит покупать дорогие вещи, потому что презент может быстро прийти в негодность, передает «Ридус» со ссылкой на слова Бучковой;
- Детей с трех до пяти лет можно порадовать сюжетно-ролевыми играми, которые будут развивать фантазию. В этом возрасте уже можно спрашивать у ребенка о его пожеланиях к подарку. Лучше предложить ему выбрать один из нескольких подарков, чтобы он не был дезориентирован выбором, отметила психолог;
- С шести до семи лет подойдут познавательные игры и книги, которые будут формировать мотивацию к учебе. Также подойдут подарки, помогающие улучшить психологическую обстановку в семье и порадуют всех ее членов. Например, настольные игры, квесты или боулинг;
Психолог Алла Бучкова посоветовала дарить детям до семи лет игрушки и не покупать одежду в качестве подарка. Исключением является случай, когда ребенок сам хочет какой-то определенный предмет гардероба, отметила она. Также не рекомендуется дарить дошкольникам фигурки героев фильмов и мультфильмов, так как они не развивают фантазию. Бучкова посоветовала не дарить гаджеты и домашних животных в таком возрасте.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.