Военные разведчики поблагодарили челябинцев за ценный груз. Видео

23 декабря 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Разведчики шестого полка поблагодарили жителей с фронта Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные разведчики, находящиеся на передовой, поблагодарили челябинцев за очередную партию груза. Военные записали видео со словами благодарностями. «Вот пришла гуманитарка. Разгружаем. Всем огромное спасибо за то, что помогаете», — сказали военные. В пресс-службе ОНФ сообщили, что груз дошел до разведвывательной роты шестого полка. По мнению общественников, передовая — не лучшее место для съемок, но даже там военные установили флаг организации. С начала спецоперации ОНФ отправили на фронт десятки партий гуманитарного груза. Организация собирает и формирует гуманитарные конвои. Также они занимаются адресной помощью военным. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. За это время многие населенные пункты были взяты под контроль армией России. На коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин сообщил, что все поставленные перед российскими войсками задачи будут выполнены.

Военные разведчики, находящиеся на передовой, поблагодарили челябинцев за очередную партию груза. Военные записали видео со словами благодарностями. «Вот пришла гуманитарка. Разгружаем. Всем огромное спасибо за то, что помогаете», — сказали военные. В пресс-службе ОНФ сообщили, что груз дошел до разведвывательной роты шестого полка. По мнению общественников, передовая — не лучшее место для съемок, но даже там военные установили флаг организации. С начала спецоперации ОНФ отправили на фронт десятки партий гуманитарного груза. Организация собирает и формирует гуманитарные конвои. Также они занимаются адресной помощью военным. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. За это время многие населенные пункты были взяты под контроль армией России. На коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин сообщил, что все поставленные перед российскими войсками задачи будут выполнены.